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В Гомеле открылся центр обучения китайскому языку

  • 10 июня 2018, 11:37
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В Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины открылся центр обучения китайскому языку. Это совместный проект гомельчан и Шанхайского профессионального института индустрии, коммерции и иностранных языков. Пройти подготовку в центре смогут все желающие.

Занятия будут проводиться в небольших группах до 10 человек. Программы курсов разрабатываются преподавателями университета совместно с коллегами из Шанхая. Обучение будут вести специалисты двух стран, что даст возможность слушателям получать знания, общаясь с непосредственными носителями языка.


Открытие центра — один из этапов большой планомерной работы, рассказал ректор ГГУ им. Ф.Скорины Сергей Хахомов:

 Изучение китаистики в нашем вузе началось в 2006 году, тогда в университете был открыт кабинет китаеведения. Впоследствии был основан Институт Конфуция, сейчас на стадии согласования открытие новой филологической специальности с изучением китайского. Образовательный процесс будет осуществляться с привлечением современных научно-технических средств и передовых методик. Кроме того, слушатели ознакомятся с особенностями менталитета, искусства, каллиграфии, кулинарии, получат представление о системе образования, развитии науки, техники и инноваций Китая. Этому будут способствовать научно-практические конференции, семинары и выставки.



На открытии центра прозвучали стихи и песни на китайском языке в исполнении белорусских студентов. Была проведена традиционная для Поднебесной чайная церемония. Планируется, что в будущем слушатели смогут пройти стажировку и обучение в летних школах на базе китайских университетов.



Станислав Галковский, фото Владимира Чистика, СБ - Беларусь Сегодня
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