«Цыганские дети тоже хотят учиться в вузах». Как в Гомеле происходит социализация рома

Недавно в Гомеле про­шёл первый фестиваль цыганской культуры. На нём побывали журнали­сты местных изданий, но­вость распространили в Интернете. После чего на некоторых ресурсах раз­горелись нешуточные ба­талии по поводу отно­шения к представителям цыганского сообщества. Большинство коммента­торов выразили явную нетерпимость и агрессию.

Городской журнал «Белка» пригласил в редакцию коор­динатора проекта «Рома­но Дром» Николая Ануф­риева, чтобы поговорить о процессах, происходя­щих в сообществе рома, и предрассудках.





— Несколько лет назад перед ромским сообществом остро стояла проблема паспортиза­ции. Как она сегодня решает­ся в Гомеле?

— Чтобы получить паспорт, нужно собрать множество бумаг. По понятным причинам рома это сделать не так просто. Но власть идёт нам навстречу, поэтому проблема решается.

— Существует мнение, что цыганам выгодно отсутствие документов. Ведь тогда офи­циально их как бы нет. Это позволяет избежать разного рода проблем.

— Всё обстоит не так. Сей­час ведь совсем другая жизнь, чем даже несколько десяти­летий назад. Без документов никуда не уедешь и не прие­дешь, пособие не получишь и на работу не устроишься. Поэтому наши соотечествен­ники хотят получать докумен­ты, просто не всегда знают, как правильно пройти проце­дуру. Например, обзавестись паспортом. Ведь для этого нужно иметь регистрацию. А ситуация такова, что её нет не только у наших современни­ков: их родители, деды и праде­ды тоже как-то обходились без тогдашней обязательной про­писки. Вот и получается зам­кнутый круг.

Но вопрос решается. И мы благодарны органам по граж­данству и миграции за помощь с их стороны. Несколько лет назад организовали с ними кру­глый стол, на котором присут­ствовали представители рома сообщества. Тогда дело и сдви­нулось с мёртвой точки.

Сейчас работа поставлена на поток. Ромы уже не боятся идти в государственные учреждения за получением документов. А раньше ведь многие как дума­ли: придут в отдел милиции, и им сразу паспорт новенький выдадут. Они просто психоло­гически были не готовы к тому, что для достижения конечно­го результата нужно побывать во многих инстанциях. При­ходилось водить их букваль­но за руку.

— Так может, именно это особое отношение со стороны государственных органов и раз­дражает других людей. Которые в тех же отделах по гражданству и миграции сидят в очередях, в то время как для цыган там всег­да зелёный свет?

— Никакого особо отноше­ния к нам в том смысле, кото­рый вы имеете в виду, нет. Просто если раньше из-за отсутствия какой-то бумажки паспортисты сразу давали от ворот поворот, то сейчас под­робно разъясняют, где и ког­да её можно получить. Даже помогают.

— И сколько цыган на сегод­ня обзавелись всеми необходи­мыми документами?

— Точной цифры не назову, не считал. Но если в общем, то по Гомелю, где рома сообще­ство самое крупное, эта про­блема практически решена. Сейчас работа ведётся с теми, кто проживает в сельской мест­ности и в Жлобине, где цыган­ская община тоже довольно представительная.

— А почему ваши дети в школу не ходят? Мы говори­ли с учителями, они признают­ся, что многие приходят толь­ко для того, чтобы пообедать. А если даже остаются, то на уроках практически ничего не делают. Этот фактор, между прочим, тоже можно считать одним из раздражителей. Осо­бенно со стороны тех родите­лей, чьи дети учатся в одном классе с цыганскими ребя­тишками.

— Ну конечно наши дети могут пообедать и дома, для этого не обязательно идти в школу. Это действительно проблема, которую учреждение образования «Романо дром» в партнерстве с ГООО «Социальные проекты»" пытается решить с помощью проекта «Образование рома — взгляд в будущее», реализованного при поддержке немецкой гуманитарной организации «Хлеб для мира».

Понимаете, цыгане, привык­шие жить своим узким сооб­ществом, трудно вписываются в окружающий мир. В котором по отношению к представите­лям рома хватает предрассуд­ков. Сколько раз мне приходи­лось слышать, как мамы, пыта­ясь угомонить расшалившихся детишек, пугают их цыганами, которые «посадят в мешок и украдут». Так у славян с малых лет формируется определённое предубеждение по отношению к представителям моего наро­да.

С другой стороны, цыган­ские ребятишки, столкнувшись с холодно-настороженным, чтобы не сказать враждебным отношением к себе со стороны одноклассников, замыкаются и перестают интересоваться про­исходящим вокруг. При этом не стоит забывать, что их вос­питание несколько отличается от воспитания других детей в нашей стране. До школы они всё время проводят дома или на улице, большую часть времени общаясь со своими соплемен­никами на цыганском языке. Когда 1 сентября они приходят в первый класс, то в образова­тельном плане заметно отстают от своих сверстников.

И хорошо, если их первым учителем будет профессио­нал, человек, способный не считаться с личным временем, чтобы индивидуально зани­маться с таким ребёнком. Если же учебный процесс постав­лен на поток и учитель, ориен­тируясь на большинство, мах­нёт рукой на отстающего уче­ника, это значит, что тот обре­чён все оставшиеся годы чис­литься в отстающих.

— Так надо как-то ломать стереотипы.

— Именно это мы и счи­таем своей основной задачей. Мы категорически не прием­лем утверждения, будто все цыгане плохие. Есть, безуслов­но, и среди нас такие, как и в любом другом народе. Просто нас мало, мы на виду, а плохое всегда больше в глаза бросает­ся, чем хорошее. Хотя послед­него куда больше.

Мало кто знает, что мы регу­лярно проводим благотвори­тельные концерты в подшеф­ном доме престарелых. Когда я только говорю, что планиру­ем его посетить, цыгане сами ищут музыкальную аппарату­ру, готовят концертные номера и каждый день достают одним вопросом: когда поедем?





— Концерты это хорошо, но почему цыганские дети учить­ся не хотят?

— Кто вам такое сказал? Вот моя дочь Есфирь окончила седьмой класс, мечтает стать юристом. И такая она не одна. Потому что, как уже говорил, время другое, век Интернета. Вы что думаете, ромы им не пользуются? Ещё как! А как это можно сделать, если оста­ваться неграмотным?

Мы сейчас осуществляем двухлетний проект «Образова­ние рома — взгляд в будущее». Одно из направлений — подго­товка ромских деток к школе. Первым делом провели опрос среди их родителей. И выясни­ли: даже те из них, кто с трудом умеет писать и читать, мечта­ют, чтобы дети получили обра­зование. И даже высшее.

К сожалению, не всегда есть такая возможность. В силу соб­ственной малограмотности они мало чем могут помочь своим детям даже на первых порах. Можно было бы обратиться к репетиторам. Но цыганские семьи, как правило, многодет­ные и совсем не такие богатые, как об этом думают многие. Поэтому мы организовали две пилотные площадки в Прибор­ской средней школе № 5 и в СШ № 7 Гомеля. Это цыганские классы для дошкольников и учеников младших классов, где специ­ально подготовленные педаго­ги проводят с ними занятия с учётом национального харак­тера учеников.

— Что за новше­ство — национальный харак­тер учеников? Он и у белору­сов есть, и у русских с украин­цами. Но перед учителем, как перед законом, все дети должны быть равны.

— Я уже говорил, что наши дети в силу традиций воспи­тываются несколько иначе, чем дети русских или бело­русов. Так уж повелось, что с малых лет им предоставляет­ся большая свобода. Хорошо это или плохо — вопрос дру­гой. Но что есть, то есть. Мне кажется, чтобы заинтересо­вать цыганского ребёнка, учи­тель должен это обстоятель­ство учитывать.

Приведу пример из соб­ственной жизни. Когда мой сын пошёл в первый класс, он очень хотел учиться. Но усидчивости ему не хватало. На уроке актив­но работал первые 10-15 минут. Когда ему это надоедало, начи­нал заниматься своими дела­ми. И не видел в этом ничего плохого, ведь он с детства так привык. Когда же учительница стала делать замечания, пацан стал просто залезать под стол. Где и проводил большую часть урока, не обращая внимания на происходящее вокруг.

К сожалению, учительни­ца то ли не захотела, то ли не смогла найти к нему индиви­дуальный подход. Наоборот, она стала перед всем классом сына стыдить. Показывала его тетрадку и говорила: смотри­те, мол, какие каракули. Цыган­ские дети очень ранимые. Они могут не показать виду, но обиду затаят. В знак проте­ста сын стал рвать тетрадки. Дома прилежно делал домаш­ние задания, прописи писал и всё такое. А по дороге в школу доставал тетрадки из сумки и рвал. Не без труда, но нам уда­лось решить эту проблему, бла­годаря чему девять классов он всё-таки окончил.

— Вы сказали, что дети рома в школу приходят практически неподготовленными ни в обра­зовательном, ни в социальном плане...

— Так оно и есть. В отли­чие от детей славянских, наши практически не посещают дет­ские сады. Откуда же у них дошкольная подготовка будет?

— А почему они не ходят в детские сады?

— А там места есть? Это же такая проблема сейчас. К тому же всё опять упирается в тра­диционный жизненный уклад: у нас принято, чтобы за детьми не чужие тёти с дядями гляде­ли, а свои старшие. Вы много встречали цыганских детей в интернатах или детских домах? Даже если наш ребёнок кру­глым сиротой останется, его родственники вырастят, но в приют не отдадут. То же самое, кстати, и пожилых рома касает­ся. Мы своих стариков по бого­дельням не рассовываем, нет у нас такой традиции.

— Это правда. Но тогда выход один: готовьте своих детей к школе самостоятель­но, коль в услугах государства не нуждаетесь.

— В услугах государства мы очень нуждаемся. Просто нет мест в детских садах. И это проблема не только ромской диаспоры.

В рамках про­екта «Романо дром» стараемся максимально социализировать как можно больше цыганских детей. Для этого мы регуляр­но организуем и проводим для них экскурсии и культпоходы в театры, музеи, развлекатель­ные центры. Очень любят наши детишки в цирк ходить, уча­ствовать в концертах и само­деятельных представлениях. Поверьте, талантов среди них очень много. Главное, дать им возможность раскрыться.

Мы понимаем, что процесс этот невозможно ограничить во времени. Ни годом, ни пятью, ни даже десятилетием. Имен­но поэтому мы не обижаемся на те не очень лицеприятные отзывы, которые послужи­ли поводом для нашей встре­чи. Немножко обидно, конеч­но, но в целом мы даже благо­дарны людям за правду. Пото­му что теперь у нас есть повод задуматься, как нас действи­тельно воспринимают в бело­русском обществе. А это сво­еобразная гарантия, что нам в итоге удастся что-то изменить. И в себе, и в этом самом обще­стве. От которого никто из рома себя не отделяет.

Мы цыгане и не стесняемся своего происхождения. Но мы белорусские цыгане, это наша родина. На этой земле родились наши отцы и деды, здесь они родили и нас.