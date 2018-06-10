«Цыганские дети тоже хотят учиться в вузах». Как в Гомеле происходит социализация рома

Недавно в Гомеле прошёл первый фестиваль цыганской культуры. На нём побывали журналисты местных изданий, новость распространили в Интернете. После чего на некоторых ресурсах разгорелись нешуточные баталии по поводу отношения к представителям цыганского сообщества. Большинство комментаторов выразили явную нетерпимость и агрессию.
Городской журнал «Белка» пригласил в редакцию координатора проекта «Романо Дром» Николая Ануфриева, чтобы поговорить о процессах, происходящих в сообществе рома, и предрассудках.
— Несколько лет назад перед ромским сообществом остро стояла проблема паспортизации. Как она сегодня решается в Гомеле?
— Чтобы получить паспорт, нужно собрать множество бумаг. По понятным причинам рома это сделать не так просто. Но власть идёт нам навстречу, поэтому проблема решается.
— Существует мнение, что цыганам выгодно отсутствие документов. Ведь тогда официально их как бы нет. Это позволяет избежать разного рода проблем.
— Всё обстоит не так. Сейчас ведь совсем другая жизнь, чем даже несколько десятилетий назад. Без документов никуда не уедешь и не приедешь, пособие не получишь и на работу не устроишься. Поэтому наши соотечественники хотят получать документы, просто не всегда знают, как правильно пройти процедуру. Например, обзавестись паспортом. Ведь для этого нужно иметь регистрацию. А ситуация такова, что её нет не только у наших современников: их родители, деды и прадеды тоже как-то обходились без тогдашней обязательной прописки. Вот и получается замкнутый круг.
Но вопрос решается. И мы благодарны органам по гражданству и миграции за помощь с их стороны. Несколько лет назад организовали с ними круглый стол, на котором присутствовали представители рома сообщества. Тогда дело и сдвинулось с мёртвой точки.
Сейчас работа поставлена на поток. Ромы уже не боятся идти в государственные учреждения за получением документов. А раньше ведь многие как думали: придут в отдел милиции, и им сразу паспорт новенький выдадут. Они просто психологически были не готовы к тому, что для достижения конечного результата нужно побывать во многих инстанциях. Приходилось водить их буквально за руку.
— Так может, именно это особое отношение со стороны государственных органов и раздражает других людей. Которые в тех же отделах по гражданству и миграции сидят в очередях, в то время как для цыган там всегда зелёный свет?
— Никакого особо отношения к нам в том смысле, который вы имеете в виду, нет. Просто если раньше из-за отсутствия какой-то бумажки паспортисты сразу давали от ворот поворот, то сейчас подробно разъясняют, где и когда её можно получить. Даже помогают.
— И сколько цыган на сегодня обзавелись всеми необходимыми документами?
— Точной цифры не назову, не считал. Но если в общем, то по Гомелю, где рома сообщество самое крупное, эта проблема практически решена. Сейчас работа ведётся с теми, кто проживает в сельской местности и в Жлобине, где цыганская община тоже довольно представительная.
— А почему ваши дети в школу не ходят? Мы говорили с учителями, они признаются, что многие приходят только для того, чтобы пообедать. А если даже остаются, то на уроках практически ничего не делают. Этот фактор, между прочим, тоже можно считать одним из раздражителей. Особенно со стороны тех родителей, чьи дети учатся в одном классе с цыганскими ребятишками.
— Ну конечно наши дети могут пообедать и дома, для этого не обязательно идти в школу. Это действительно проблема, которую учреждение образования «Романо дром» в партнерстве с ГООО «Социальные проекты»" пытается решить с помощью проекта «Образование рома — взгляд в будущее», реализованного при поддержке немецкой гуманитарной организации «Хлеб для мира».
Понимаете, цыгане, привыкшие жить своим узким сообществом, трудно вписываются в окружающий мир. В котором по отношению к представителям рома хватает предрассудков. Сколько раз мне приходилось слышать, как мамы, пытаясь угомонить расшалившихся детишек, пугают их цыганами, которые «посадят в мешок и украдут». Так у славян с малых лет формируется определённое предубеждение по отношению к представителям моего народа.
С другой стороны, цыганские ребятишки, столкнувшись с холодно-настороженным, чтобы не сказать враждебным отношением к себе со стороны одноклассников, замыкаются и перестают интересоваться происходящим вокруг. При этом не стоит забывать, что их воспитание несколько отличается от воспитания других детей в нашей стране. До школы они всё время проводят дома или на улице, большую часть времени общаясь со своими соплеменниками на цыганском языке. Когда 1 сентября они приходят в первый класс, то в образовательном плане заметно отстают от своих сверстников.
И хорошо, если их первым учителем будет профессионал, человек, способный не считаться с личным временем, чтобы индивидуально заниматься с таким ребёнком. Если же учебный процесс поставлен на поток и учитель, ориентируясь на большинство, махнёт рукой на отстающего ученика, это значит, что тот обречён все оставшиеся годы числиться в отстающих.
— Так надо как-то ломать стереотипы.
— Именно это мы и считаем своей основной задачей. Мы категорически не приемлем утверждения, будто все цыгане плохие. Есть, безусловно, и среди нас такие, как и в любом другом народе. Просто нас мало, мы на виду, а плохое всегда больше в глаза бросается, чем хорошее. Хотя последнего куда больше.
Мало кто знает, что мы регулярно проводим благотворительные концерты в подшефном доме престарелых. Когда я только говорю, что планируем его посетить, цыгане сами ищут музыкальную аппаратуру, готовят концертные номера и каждый день достают одним вопросом: когда поедем?
— Концерты это хорошо, но почему цыганские дети учиться не хотят?
— Кто вам такое сказал? Вот моя дочь Есфирь окончила седьмой класс, мечтает стать юристом. И такая она не одна. Потому что, как уже говорил, время другое, век Интернета. Вы что думаете, ромы им не пользуются? Ещё как! А как это можно сделать, если оставаться неграмотным?
Мы сейчас осуществляем двухлетний проект «Образование рома — взгляд в будущее». Одно из направлений — подготовка ромских деток к школе. Первым делом провели опрос среди их родителей. И выяснили: даже те из них, кто с трудом умеет писать и читать, мечтают, чтобы дети получили образование. И даже высшее.
К сожалению, не всегда есть такая возможность. В силу собственной малограмотности они мало чем могут помочь своим детям даже на первых порах. Можно было бы обратиться к репетиторам. Но цыганские семьи, как правило, многодетные и совсем не такие богатые, как об этом думают многие. Поэтому мы организовали две пилотные площадки в Приборской средней школе № 5 и в СШ № 7 Гомеля. Это цыганские классы для дошкольников и учеников младших классов, где специально подготовленные педагоги проводят с ними занятия с учётом национального характера учеников.
— Что за новшество — национальный характер учеников? Он и у белорусов есть, и у русских с украинцами. Но перед учителем, как перед законом, все дети должны быть равны.
— Я уже говорил, что наши дети в силу традиций воспитываются несколько иначе, чем дети русских или белорусов. Так уж повелось, что с малых лет им предоставляется большая свобода. Хорошо это или плохо — вопрос другой. Но что есть, то есть. Мне кажется, чтобы заинтересовать цыганского ребёнка, учитель должен это обстоятельство учитывать.
Приведу пример из собственной жизни. Когда мой сын пошёл в первый класс, он очень хотел учиться. Но усидчивости ему не хватало. На уроке активно работал первые 10-15 минут. Когда ему это надоедало, начинал заниматься своими делами. И не видел в этом ничего плохого, ведь он с детства так привык. Когда же учительница стала делать замечания, пацан стал просто залезать под стол. Где и проводил большую часть урока, не обращая внимания на происходящее вокруг.
К сожалению, учительница то ли не захотела, то ли не смогла найти к нему индивидуальный подход. Наоборот, она стала перед всем классом сына стыдить. Показывала его тетрадку и говорила: смотрите, мол, какие каракули. Цыганские дети очень ранимые. Они могут не показать виду, но обиду затаят. В знак протеста сын стал рвать тетрадки. Дома прилежно делал домашние задания, прописи писал и всё такое. А по дороге в школу доставал тетрадки из сумки и рвал. Не без труда, но нам удалось решить эту проблему, благодаря чему девять классов он всё-таки окончил.
— Вы сказали, что дети рома в школу приходят практически неподготовленными ни в образовательном, ни в социальном плане...
— Так оно и есть. В отличие от детей славянских, наши практически не посещают детские сады. Откуда же у них дошкольная подготовка будет?
— А почему они не ходят в детские сады?
— А там места есть? Это же такая проблема сейчас. К тому же всё опять упирается в традиционный жизненный уклад: у нас принято, чтобы за детьми не чужие тёти с дядями глядели, а свои старшие. Вы много встречали цыганских детей в интернатах или детских домах? Даже если наш ребёнок круглым сиротой останется, его родственники вырастят, но в приют не отдадут. То же самое, кстати, и пожилых рома касается. Мы своих стариков по богодельням не рассовываем, нет у нас такой традиции.
— Это правда. Но тогда выход один: готовьте своих детей к школе самостоятельно, коль в услугах государства не нуждаетесь.
— В услугах государства мы очень нуждаемся. Просто нет мест в детских садах. И это проблема не только ромской диаспоры.
В рамках проекта «Романо дром» стараемся максимально социализировать как можно больше цыганских детей. Для этого мы регулярно организуем и проводим для них экскурсии и культпоходы в театры, музеи, развлекательные центры. Очень любят наши детишки в цирк ходить, участвовать в концертах и самодеятельных представлениях. Поверьте, талантов среди них очень много. Главное, дать им возможность раскрыться.
Мы понимаем, что процесс этот невозможно ограничить во времени. Ни годом, ни пятью, ни даже десятилетием. Именно поэтому мы не обижаемся на те не очень лицеприятные отзывы, которые послужили поводом для нашей встречи. Немножко обидно, конечно, но в целом мы даже благодарны людям за правду. Потому что теперь у нас есть повод задуматься, как нас действительно воспринимают в белорусском обществе. А это своеобразная гарантия, что нам в итоге удастся что-то изменить. И в себе, и в этом самом обществе. От которого никто из рома себя не отделяет.
Мы цыгане и не стесняемся своего происхождения. Но мы белорусские цыгане, это наша родина. На этой земле родились наши отцы и деды, здесь они родили и нас.
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