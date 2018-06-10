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Почти 900 мотоциклистов привлекли к ответственности на Гомельщине с начала мая

  • 10 июня 2018, 10:17
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С начала мая сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области привлечены к административной ответственности 874 мотоциклиста, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Из них 76 байкеров были привлечены за управление транспортом в состоянии опьянения, 161 не имел прав.

Инспекторами ГАИ изъято и помещено на охраняемую стоянку 57 мотоциклов, на 47 наложен арест.


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Метки: Авто (5364), Область (5581), Происшествия (12027)

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