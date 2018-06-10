Почти 900 мотоциклистов привлекли к ответственности на Гомельщине с начала мая

С начала мая сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области привлечены к административной ответственности 874 мотоциклиста, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Из них 76 байкеров были привлечены за управление транспортом в состоянии опьянения, 161 не имел прав.

Инспекторами ГАИ изъято и помещено на охраняемую стоянку 57 мотоциклов, на 47 наложен арест.