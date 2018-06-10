В Гомеле появился первый в стране вежливый пляж

Любенский пляж в Гомеле объявлен зоной, свободной от алкоголя, курения и мата. В ближайшие дни там появятся специальные таблички и социальная реклама, призывающая отдыхать культурно.

С общественной инициативой организовать в Гомеле пляж, свободный от алкоголя, курения и мата, в городскую администрацию обратился гомельчанин Виктор Железовский и получил поддержку у местной власти и организации ОСВОД, в зоне ответственности которых находится озеро Любенское.

Разрезания красной ленточки по случаю старта бессрочной акции не было. Пляж функционирует с 1 июня в обычном режиме с некоторыми ограничениями: не распивать спиртное, не курить, не сквернословить. Все эти «не» подпадают под административное правонарушение, о чем отдыхающим напоминают волонтеры ОСВОД и патрульные милиционеры.

«Членом ОСВОД я стал месяц назад. С тех пор периодически прихожу на озеро, при необходимости обращаюсь к отдыхающим с просьбой соблюдать правила поведения на воде и вести себя культурно», — рассказал Sputnik о своем участии в акции Виктор Железовский.

По словам общественника, только лишь запретами бороться с пороками на Любенском озере не будут. В ближайшее время на пляже оборудуют место для курения, установят специальные таблички с призывами отдыхать культурно.

Сегодня на пляже созданы все условия для комфортного отдыха: очищено дно, установлен биотуалет, отремонтированы и окрашены грибки и скамейки, работает прокат катамаранов и лежаков.

Железовский надеется, что свое место в акции найдут и молодежные организации. На пляже можно устраивать обмен сигарет на фрукты, рекламировать адреса центров, помогающих отказаться от вредных привычек, проводить на открытом воздухе занятия фитнесом и соревнования по пляжному волейболу.