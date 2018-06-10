Винегрет из кипящего котла, пироги ХV века, уникальные очки: музей живой истории погрузил Гомель в Cредневековье

Четыре года назад в честь юбилея вуза участники студенческой организации ГГУ имени Ф.Скорины «Белы крыж» и их коллеги из клубов исторической реконструкции Беларуси и ближнего зарубежья воссоздали атмосферу Cредневековья под открытым небом на территории университета. Свой исторический перформанс представили как «Музей Живой Истории».

В этом году палаточный город с ремесленниками и знатными особами раскинулся на нескольких тематических площадках, наиболее посещаемой из которых стала зона приготовления исторических блюд.









Очаровательная Елена, поправляя реплику очков конца 14-го века, спешит к котлу из настоящей латуни, который изготовили мастера по эскизам археологических находок. В нем тушится винегрет.









— Это винегрет, но не в привычном его исполнении, — поясняет девушка. — К мясу в котел добавляют лук, специи и винный уксус, который на английском языке звучит как vinegar. Из-за особенностей перевода блюдо и назвали винегрет.













Пока мясо томилось в вине, подоспело молоко для «исторической сгущенки». Рецепт девушка подсмотрела в кулинарной книге «Записки Таливана», которая не только сохранилась до наших дней, но и была переведена на русский язык, что бывает крайне редко. Как правило, кулинарные рецепты того времени доходят до нас на языке первоисточника: латыни или английском.

















— В средневековой Европе женщин поваров не было, — рассказывает Елена. — На кухне суетились мальчики и мужчины. В те времена работа в качестве повара считалась весьма престижной. В повседневной жизни я тоже готовлю исторические блюда, у меня даже есть свой паблик в соцсетях, где я делюсь рецептами и выкладываю кулинарные изыски тех времен.













На дегустацию также представили выпечку. На приготовление английского сырного пирога 15-го века с начинкой из сыра и яиц ушел примерно час, разлетелся же он минут за пять. Такая же участь ждала и необычный в плане ингредиентов кулинарный шедевр германской кухни 14-го века из сухого теста на масле с курицей и яблоками внутри.









Также внимание гостей привлекла необычная доска в одном из шатров. Знатные дамы, восседавшие на скамье, пояснили, что игра эта родом из Скандинавии и называется «Десять пляшущих мужчин». Принцип такой же, как в крестиках-ноликах.









Возле каждой площадки находились гиды университета, которые проводили мастер-классы и рассказывали о происхождении средневековых костюмов, изготовлении оружия, предметов быта.

















— Костюмы мы шьем сами, — рассказал старший преподаватель кафедры всеобщей истории ГГУ имени Ф. Скорины Антон Шиляев. — Идеи берем из иллюстраций книг, используем археологические данные. На мне, к примеру, статусный наряд из итальянского шелка, поблескивая рядом золотых пуговиц, поясняет мужчина более похожий своим внешним видом на Робин Гуда, нежели представителя знати.





— Робин Гуд тоже выходец из знати, — поясняет Антон Павлович, поправляю «знатную» шапку, украшенную настоящими перьями фазана.

Тем временем представитель Тевтонского ордена охотно демонстрирует публике чулки, которые являлись обязательным элементом гардероба средневековых церковных служителей.









— На мне костюм брата Тевтонского ордена конца 14-го начала 15-го века. Это традиционный монашеский костюм, который носили церковные служащие в Западной Европе. Отличительной чертой наряда является белый плащ с черным крестом. Эти цвета обозначали, что данный священник принадлежит к братству ордена, — рассказал участник исторической реконструкции Андрей.

Костюм мужчина пошил себе сам, а вот очки заказывал у умельца, который воссоздал точную копию исторического аксессуара 14-го века по археологическим записям.





























Также гомельчанам и гостям города предложили сыграть в средневековый аналог крикета и пострелять из лука.



























