В Калинковичах на пожаре спасли пенсионера — фото

Утром 9 июня в Калинковичах на улице Озерина загорелся жилой деревянный дом.

Во время проведения разведки пожарные обнаружили на полу 67-летнего пенсионера, который был без сознания. Спасатели вынесли мужчину из здания. Он госпитализирован, сообщает МЧС.





Пожар уничтожил постельные принадлежности, диван, повредил имущество в комнате. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.