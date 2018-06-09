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В Калинковичах на пожаре спасли пенсионера — фото

  • 09 июня 2018, 15:54
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Утром 9 июня в Калинковичах на улице Озерина загорелся жилой деревянный дом.

Во время проведения разведки пожарные обнаружили на полу 67-летнего пенсионера, который был без сознания. Спасатели вынесли мужчину из здания. Он госпитализирован, сообщает МЧС.


Пожар уничтожил постельные принадлежности, диван, повредил имущество в комнате. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.


gomel.today
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Места: Калинковичи (484)

Метки: Происшествия (12026), Область (5580)

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