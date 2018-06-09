Фотофакт: на Озерной столкнулись минивэн и легковушка
- 09 июня 2018, 15:11
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Места: Гомель (22542)
Метки: Авто (5363), Происшествия (12026)
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