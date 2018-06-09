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Фотофакт: на Озерной столкнулись минивэн и легковушка

  • 09 июня 2018, 15:11
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Сегодня около 14 часов на улице Озерной столкнулись минивэн «Сеат» и легковой автомобиль «Хонда».

Фотографиями происшествия поделился читатель «Сильных Новостей». О пострадавших не сообщается. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.


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