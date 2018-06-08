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Фотофакт: серьезная авария на проспекте Космонавтов. Очевидцы: «Водители в больнице»

  • 08 июня 2018, 16:38
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Несколько часов назад возле сельмашевского моста в районе улицы Царикова столкнулись два авто.

Как видно на фото, опубликованных в сообществе ЧП Гомель, на место аварии прибыли несколько карет скорой помощи. По словам очевидцев, двух водителей госпитализировали врачи. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.



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Места: Гомель (22540)

Метки: Авто (5360), Происшествия (12020)

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