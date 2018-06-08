Бывшего директора гомельского автовокзала судили за взятку в 600 рублей. Он утверждает, что дело было сфабриковано

Неожиданно стало известно о коррупционном деле, про которое по неизвестным причинам не рассказывали пресс-службы силовых ведомств. Бывшего директора автовокзала судили за то, что он на протяжении шести месяцев получил 600 белорусских рублей. Сейчас мужчина служит механиком.

Экс-директора обвиняют в том, что он получал «на лапу» от представителя частной фирмы, которая занималась техподдержкой бухгалтерии автовокзала. Компьютерщики установили и занимались поддержкой бухгалтерской программы 1С, а взятки якобы давали, чтобы автовокзал вовремя рассчитывался с ними за услуги.

Следователи считают, что глава автовокзала получал по сотне рублей в месяц, а за это обязывал подчиненных вовремя расплачиваться с фирмой. Один раз бизнесмен занес директору две сотни рублей, сообщает «Комсомольская правда».

На суде выяснилось, что оперативники вели слежку не один месяц. Рандеву директора автовокзала и бизнесмена они снимали на видео. Правда, выбрали для этого несколько вычурный способ — видео снято на простой смартфон через пыльное автомобильное зеркало заднего вида. Защитник заявлял, что на такой видеозаписи невозможно понять, что и кому кто передал. Обвинитель считает, что деньги передавались во время рукопожатия, а в другой раз, они лежали в конверте с документацией. Правда, адвокат обратил внимание, что смысла брать взятку в 100 рублей, подставляясь под риск, когда зарплата директора составляла от 1700 до 3600 рублей, — бессмысленно. Об этом же на суде говорил подсудимый.

Все обвинение было построено лишь на показаниях второго фигуранта уголовного дела. При этом предприниматель несколько раз изменял свои показания на суде и во время следствия. А на последнем слове, вообще заявил, что оклеветал обвиняемого под давлением со стороны оперативников.

После он рассказал, что находился в стрессе и из-за чувства самосохранения сказал то, что от него требовали органы. Представителя фирмы пугало попадание в СИЗО. Сейчас он сожалеет, что из-за страха он дал ложные показания. 200 рублей в конверте он назвал неудачной попыткой поздравить с наступлением Нового года.

Экс-директор автовокзала свою вину на суде отрицал. Пояснив, что платит сейчас по пяти кредитам, а автомобиль, который арестовали, он тоже приобрел в кредит, за который придется платить еще семь лет.

Суд признал виновными обоих. Экс-директору досталось четыре года «химии», а предпринимателю — штраф больше 11 тысяч рублей. Приговор будут обжаловать.