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Фотофакт: авария на углу Барыкина и Борисенко. Разбиты две «легковушки»

  • 08 июня 2018, 15:41
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Сегодня днем на Барыкина в районе перекрестка с улицей Борисенко столкнулись две иномарки.

Как видно на фото, которые прислал нам наш читатель, у одного автомобиля разбита передняя часть, а у другого задняя. Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, неизвестно.



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