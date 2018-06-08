Фотофакт: авария на углу Барыкина и Борисенко. Разбиты две «легковушки»

Сегодня днем на Барыкина в районе перекрестка с улицей Борисенко столкнулись две иномарки.

Как видно на фото, которые прислал нам наш читатель, у одного автомобиля разбита передняя часть, а у другого задняя. Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, неизвестно.



