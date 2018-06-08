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Фотофакт: менее чем через сутки после публикации коммунальники заделали промоину на Барыкина

  • 08 июня 2018, 15:39
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Хороший пример того, как СМИ помогают улучшить обстановку в городе.

Меньше суток прошло с публикации «Сильных Новостей» о промоине, которая появилась на улице Барыкина недалеко от остановки «Кинотеатр Октябрь». Напомним предысторию вопроса. Наш читатель поделился снимками промоины на стыке тротуара и проезжей части. Похоже, что вода вымыла песок из-под плитки и асфальта и покрытие провалилось в образовавшуюся пустоту.

Так было

Уже сегодня этот же читатель поделился снимками, на которых запечатлел ремонтные работы дорожников.




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