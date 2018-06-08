Фотофакт: менее чем через сутки после публикации коммунальники заделали промоину на Барыкина



Хороший пример того, как СМИ помогают улучшить обстановку в городе.

Меньше суток прошло с публикации «Сильных Новостей» о промоине, которая появилась на улице Барыкина недалеко от остановки «Кинотеатр Октябрь». Напомним предысторию вопроса. Наш читатель поделился снимками промоины на стыке тротуара и проезжей части. Похоже, что вода вымыла песок из-под плитки и асфальта и покрытие провалилось в образовавшуюся пустоту.





Уже сегодня этот же читатель поделился снимками, на которых запечатлел ремонтные работы дорожников.







