Как уберечь ребенка от падения из окна: 5 советов для родителей

С наступлением теплых дней увеличилось число случаев детского травматизма. В списке уязвимых мест — игровые площадки и улица, куда дети бегут при первой же удобной возможности. Казалось бы, оставить ребенка дома безопаснее.

Статистика несчастных случаев говорит, что это не всегда так. Следователи отмечают: каждый год, особенно в весенне-летний период, в Беларуси фиксируются десятки случаев падения детей из окон.





Эти истории произошли в прошлом году, к счастью, пострадавшие остались живы. За 2017 год в новостях упоминалось об одиннадцати подобных инцидентах, в мае этого года уже зафиксированы три падения. В большинстве случаев дети получают тяжелые или несовместимые с жизнью травмы.

Порой достаточно мгновения, чтобы обычная бытовая ситуация обернулась бедой: отвлеклись, чтобы выключить плиту, выбежали в магазин, пока малыш спит, расслабились в гостях, оставив малолетнего непоседу на какое-то время без присмотра. Цена всего одного момента может быть очень высока.

Да, предвидеть все невозможно, но предусмотреть многие вещи в силах каждого родителя. Помните: ваши дети — ваша ответственность! Сейчас створки практически все время открыты на проветривание, и важным пунктом будет являться защита окон, которые считаются одним из самых опасных мест в квартире.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ: 5 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

1 . Маленькие дети не должны оставаться дома без присмотра. Ребенок видит мир иначе, безгранично любопытен и всегда открыт для эксперимента. То, что нам, взрослым, кажется непримечательным, для него может представлять самый живой интерес. При этом чувство самосохранения у детей развито слабо. Полуторагодовалый карапуз вполне способен сам влезть на подоконник и повернуть ручку окна — до беды всего один шаг. Ребенок видит мир иначе, безгранично любопытен и всегда открыт для эксперимента. То, что нам, взрослым, кажется непримечательным, для него может представлять самый живой интерес. При этом чувство самосохранения у детей развито слабо. Полуторагодовалый карапуз вполне способен сам влезть на подоконник и повернуть ручку окна — до беды всего один шаг.





2. Часто выпадения из открытого окна происходят по вине москитной сетки. Ребенок может опереться на нее, думая, что это защита. Родителям следует усвоить: конструкция простой москитной сетки способна удержать только комаров и мух, а не вес ребенка. Нельзя оставлять при нем распахнутой створку, полагаясь на москитную сетку.

3. Запретите играть у окна! Не разрешайте влезать на стул или другую мебель у оконного проема, чтобы рассматривать улицу, и тем более стоять или сидеть на подоконнике. Не учите малыша самостоятельно открывать створки. Объясняйте и почаще напоминайте, что любое окно в доме, подъезде и где бы то ни было — не место для забав и представляет большую опасность.

4. Осмотрите критически обстановку у окна: что находится рядом, какая расположена мебель. Все, что может послужить опорой, лучше переместить подальше, чтобы у малыша не возникло желания взобраться на подоконник.

5. Установите на подвижные створки окна специальные ручки с замком, ограничители или блокираторы. Эти механизмы не позволят детям самостоятельно открыть створку и защитят от выпадения! На крайний случай просто снимите ручки с оконной рамы.

Чтобы окна в доме были безопасными для детей, важно уделить внимание выбору надежных механизмов блокировки створок. Рассмотрим наиболее популярные варианты, предлагаемые на белорусском оконном рынке.

БЛОКИРАТОР ОТКРЫВАНИЯ BSL

Замок для окон BSL (Baby Safe Lock) блокирует активную створку так, что ее невозможно открыть нараспашку, а только лишь на проветривание. Без помощи взрослых ребенок не сможет разблокировать механизм — для этого понадобится специальный ключ, входящий в комплект. Данный блокиратор крепится к поворотно-откидной створке снизу и практически незаметен. Его можно заказать вместе с оконным изделием или отдельно. Легко устанавливается самостоятельно без специальных инструментов и подходит к любому типу профиля.





ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ MACO MULTIVENT (БЛОКИРАТОР ПОВОРОТА ОКНА)

Ограничитель Maco Multivent зафиксирует створку в поворотном (закрытом) положении, с этой точки перевести ее можно только в любой из режимов проветривания — распахнуть полностью невозможно. Ограничитель имеет многоступенчатую фиксацию положения створки и встроенный аэродинамический подтормаживатель, что позволяет регулировать степень открытия на желаемую ширину (не более 4-5 см). Механизм запирается с помощью кнопки или специального ключа (более надежно), который входит в комплект. Разблокировать можно тем же ключом или нажатием кнопки. Устанавливается на вертикали подвижной створки в области крепления оконной ручки и может быть заказан как вместе с оконным изделием, так и отдельно.





РУЧКА С ЗАМКОМ MACO

Ручка MACO со встроенным замком позволяет запирать окно на ключ. Вы можете сделать створку неподвижной как в закрытом положении, так и в приоткрытом на проветривание. Отличие от предыдущих механизмов в том, что каждая ручка с замком имеет свой комплект ключей. Таким образом, чтобы проветрить помещение, вам придется открывать каждую створку отдельным ключом, что не всегда удобно, зато надежно. Само собой, хранить ключи нужно в недоступном для детей месте.





ПВХ-ОКНА С ЗАЩИТОЙ СТВОРОК: СКИДКА 30% В КОМПАНИИ ОКНАГРАД

В июне в Гомеле заказать ПВХ-окна можно со СКИДКОЙ 30%! Каждое изделие компании «Окнаград» комплектуется надежной австрийской фурнитурой MACO, по вашему желанию оно может быть обустроено любым из этих механизмов блокировки створок: блокиратором открывания BSL, ограничителем открывания MACO MULTIVENT или ручкой с замком. Гарантия на изделие и установку оконных конструкций — 5 лет.





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Применение защитных механизмов для окон позволит вам быть спокойным за собственного ребенка, даже если он останется ненадолго один. Кроме того, в жаркую погоду дома будет свежий воздух, ведь с такой системой вы сможете оставлять створки в режиме проветривания.

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