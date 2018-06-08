Гомельского водителя грузовика, устроившего ДТП под Солигорском, где погибли два человека, приговорили к шести годам

Водитель грузовика приговорен к 6 годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими под Солигорском, сообщили БелТА в пресс-службе Минского областного суда.

Суд Солигорского района признал мужчину виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях поселения. По решению суда, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В пользу потерпевших с гражданского ответчика ООО «Невея-трейд» будет взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме Br30 тыс. каждому.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Авария с участием грузовика и легковушки произошла вечером 1 февраля на автодороге Р55 Бобруйск — Глуск — Любань. Обвинение было предъявлено 25-летнему жителю Гомеля, который находился за рулем грузового автомобиля MAN. Следователи установили, что грузовик ехал в сторону Минска в пределах населенного пункта д.Радково со скоростью около 83 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. При приближении к перекрестку с автодорогой Н9638 Радково — Солигорск водитель имел возможность заблаговременно видеть красный сигнал светофора, но не остановился. Он продолжил движение и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который ехал на зеленый свет в сторону Солигорска. В результате 20-летний водитель легковушки и его 49-летний отец погибли на месте.