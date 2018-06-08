Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В ГГУ имени Ф. Скорины проведут реконструкцию средневекового боя

  • 08 июня 2018, 10:58
  • 696
  • 0


9 июня в 11.00 во внутреннем дворике между 2 и 3 корпусом ГГУ имени Ф. Скорины распахнет свои двери «Музей Живой Истории».


На мероприятии вы сможете примерять средневековые костюмы, поучаствовать в ремесленных мастер-классах, семинарах и экскурсиях, попробовать кухню того времени, пострелять из лука и увидеть реконструкцию боя.





Алексей Герасименко, Гомельская правда
Гомельоблдорстрой 06/06 - 08/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22534)

Метки: Афиша (1912)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 08/06 06:00 - 10/06 20:29:

Самое читаемое