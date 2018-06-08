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Погода в Гомеле на выходных: ясно и без осадков

  • 08 июня 2018, 09:24
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Второй уикенд лета обойдется без дождей.

В субботу в Гомеле будет ясно. Температура воздуха днем будет около +22°...+23°С, а вот к ночи может опуститься до +9°С.

В воскресенье синоптики обещают, что небо будет ясным и малооблачным. Воздух нагреется до +22°С, а ночью похолодает всего до +13°С.


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Места: Гомель (22534)

Метки: Погода (1830), Главное (5979)

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