Погода в Гомеле на выходных: ясно и без осадков

Второй уикенд лета обойдется без дождей.

В субботу в Гомеле будет ясно. Температура воздуха днем будет около +22°...+23°С, а вот к ночи может опуститься до +9°С.

В воскресенье синоптики обещают, что небо будет ясным и малооблачным. Воздух нагреется до +22°С, а ночью похолодает всего до +13°С.