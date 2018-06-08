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Летнее образование для корпоративных клиентов и бизнеса 2018

  • 08 июня 2018, 09:06
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В продолжение весенних программ обучения по открытию бизнеса, Бизнес-школа ИПМ делится радостной новостью! Вашему вниманию представлена уникальная практическая база и летний курс обучения по развитию компании.

На пути развития любого действующего бизнеса неизбежно встают вопросы: как построить эффективную коммуникацию и управление людьми, оперативно разрешить конфликты, создать высокоэффективную команду? Как повысить эффективность менеджерского состава, какую стратегию избрать и какой, конкретно, тактикой воспользоваться в том или ином случае?


Ведь главное в бизнесе — это развитие, если мы стоим на месте, то нас догоняют конкуренты, выход и направление из этого состояния только один — вперед! Сотрудники и руководитель должны действовать как «единый организм», оставляя далеко позади конкуренцию и наступая флагманам своей отрасли «на пятки».

Обучение в 2018 году вобрало своего рода квинтэссенцию практического международного опыта и знаний по развитию бизнеса, которыми Бизнес-школа ИПМ поделится на курсах летнего корпоративного образования для бизнеса.


Пройдя курс Вы получите уникальный опыт и без труда будете решать задачи по:

  • взаимодействию с любой командой; 
  • инновациям и стратегическим прорывам;
  • организационным трансформациям; 
  • конкурентному бенчмарку; 
  • клиенто-ориентированному бизнесу; 
  • ведению стратегических сессий; 
  • принципам, методикам и инструментам развития компании; 
  • и это только начало!!!

«Живая» практика и динамичная работа над реальными задачами! А в честь 25-го дня рождения Бизнес-школа ИПМ дарит Вам в подарок — уникальное акционное предложение.

Всех желающих, а также представителей любого бизнеса ожидают на мастер-классе для руководителей, собственников компаний и HR-менеджеров уже 14 июня.


Давайте двигаться вперед, а конкуренцию оставьте конкурентам!


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