Летнее образование для корпоративных клиентов и бизнеса 2018

В продолжение весенних программ обучения по открытию бизнеса, Бизнес-школа ИПМ делится радостной новостью! Вашему вниманию представлена уникальная практическая база и летний курс обучения по развитию компании.
На пути развития любого действующего бизнеса неизбежно встают вопросы: как построить эффективную коммуникацию и управление людьми, оперативно разрешить конфликты, создать высокоэффективную команду? Как повысить эффективность менеджерского состава, какую стратегию избрать и какой, конкретно, тактикой воспользоваться в том или ином случае?
Ведь главное в бизнесе — это развитие, если мы стоим на месте, то нас догоняют конкуренты, выход и направление из этого состояния только один — вперед! Сотрудники и руководитель должны действовать как «единый организм», оставляя далеко позади конкуренцию и наступая флагманам своей отрасли «на пятки».
Обучение в 2018 году вобрало своего рода квинтэссенцию практического международного опыта и знаний по развитию бизнеса, которыми Бизнес-школа ИПМ поделится на курсах летнего корпоративного образования для бизнеса.
Пройдя курс Вы получите уникальный опыт и без труда будете решать задачи по:
- взаимодействию с любой командой;
- инновациям и стратегическим прорывам;
- организационным трансформациям;
- конкурентному бенчмарку;
- клиенто-ориентированному бизнесу;
- ведению стратегических сессий;
- принципам, методикам и инструментам развития компании;
- и это только начало!!!
«Живая» практика и динамичная работа над реальными задачами!
А в честь 25-го дня рождения Бизнес-школа ИПМ дарит Вам в подарок — уникальное акционное предложение.
Всех желающих, а также представителей любого бизнеса ожидают на мастер-классе для руководителей, собственников компаний и HR-менеджеров уже 14 июня.
Давайте двигаться вперед, а конкуренцию оставьте конкурентам!
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