Летнее образование для корпоративных клиентов и бизнеса 2018

В продолжение весенних программ обучения по открытию бизнеса, Бизнес-школа ИПМ делится радостной новостью! Вашему вниманию представлена уникальная практическая база и летний курс обучения по развитию компании.

На пути развития любого действующего бизнеса неизбежно встают вопросы: как построить эффективную коммуникацию и управление людьми, оперативно разрешить конфликты, создать высокоэффективную команду? Как повысить эффективность менеджерского состава, какую стратегию избрать и какой, конкретно, тактикой воспользоваться в том или ином случае?





Ведь главное в бизнесе — это развитие, если мы стоим на месте, то нас догоняют конкуренты, выход и направление из этого состояния только один — вперед! Сотрудники и руководитель должны действовать как «единый организм», оставляя далеко позади конкуренцию и наступая флагманам своей отрасли «на пятки».

Обучение в 2018 году вобрало своего рода квинтэссенцию практического международного опыта и знаний по развитию бизнеса, которыми Бизнес-школа ИПМ поделится на курсах летнего корпоративного образования для бизнеса.





Пройдя курс Вы получите уникальный опыт и без труда будете решать задачи по:

взаимодействию с любой командой;

инновациям и стратегическим прорывам;

организационным трансформациям;

конкурентному бенчмарку;

клиенто-ориентированному бизнесу;

ведению стратегических сессий;

принципам, методикам и инструментам развития компании;

и это только начало!!!

«Живая» практика и динамичная работа над реальными задачами! А в честь 25-го дня рождения Бизнес-школа ИПМ дарит Вам в подарок — уникальное акционное предложение.

Всех желающих, а также представителей любого бизнеса ожидают на мастер-классе для руководителей, собственников компаний и HR-менеджеров уже 14 июня.





Давайте двигаться вперед, а конкуренцию оставьте конкурентам!