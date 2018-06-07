Первые гомельские электробусы планируют пустить в микрорайон Южный или Шведскую Горку

В Гомеле тестируют два троллейбуса завода «Бел­коммунмаш» с увеличенным автономным ходом до 15 км, объявлен тендер на закупку третьего, сообщает городской журнал «Белка».

Заместитель директора КУП «Горэлектротранспорт» Ста­нислав Поленок рассказал о том, что в некоторых источ­никах такие машины называ­ют электробусами с динами­ческой зарядкой. В перспекти­ве они могут выйти на новый маршрут, где контактная сеть отсутствует.

— Для обслуживания тако­го маршрута понадобятся как минимум четыре «автономника» с учётом резерва. Когда они поступят в наше распоряжение, будет приниматься решение об использовании. Выбор будем делать между маршрутами в микрорайон Южный или в Шведскую Гор­ку, — говорил Поленок.

Для обслуживания электро­бусов на суперконденсаторах в корпусе «Витовта» необхо­димо строительство сети ста­ционарных зарядных станций. По предварительным подсчё­там, это дешевле, чем стро­ить и обслуживать контакт­ную сеть. Кроме того, от отка­за от проводов есть эстетиче­ский эффект. Но пока в Гомеле изучают опыт столицы.

Не менее экологичные троллейбусы с улиц Гомеля никуда не уходят. Наоборот, маршрутная сеть развивает­ся. Машин у нас под две сот­ни, маршрутов (с буквенными индексами) — 29. Троллейбу­сы ходят в центр из всех рай­онов города.