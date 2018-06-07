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В Гомеле вынесли приговор 17-летнему подростку, который вырвал из рук пенсионерки сумочку

  • 07 июня 2018, 18:05
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Сегодня суд Советского района приговорил подростка к 120 часам общественных работ.

В конце зимы парень вырвал сумочку из рук пенсионерки, которая возвращалась домой из церкви. Первоначально, парень шел по статье грабеж, «соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего», однако в последний момент суд переквалифицировал действия обвиняемого, исключив данный признак.

Приговор с силу не вступил и может быть обжалован.


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