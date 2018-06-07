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Фотофакт: на Барыкина серьезная промоина в асфальте. Службы не спешат ремонтировать дорогу

  • 07 июня 2018, 16:29
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Читатель «Сильных Новостей» поделился снимками ямы, которая возникла на улице Барыкина на стыке проезжей части и тротуара.


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