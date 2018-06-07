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На Сосновой на две недели частично ограничат движение транспорта

  • 07 июня 2018, 13:26
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В связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту «реконструкция участка тепловой сети от ТК 21-12 до ТК 21-14 по проспекту Речицкий в г. Гомеле» будет частично ограничено движение транспорта по улице Сосновой (одна полоса по нечетной стороне) вблизи остановочного пункта транспорта общего пользования «Парк «Фестивальный» на период с 9.00 7 июня да 23.00 22 июня 2018 года по схеме, согласованной с управлением Госавтоинспекции управления внутренних дел Гомельского облисполкома.


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