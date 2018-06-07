Гомельский молодежный театр покажет спектакль «Метод» на фестивале в Киеве

Гомельский городской молодежный театр со спектаклем «Метод» примет участие в II Международном театральном фестивале AndriyivskyFest в Киеве, сообщила корреспонденту БелТА директор театра Елена Мостовенко.

Международный творческий форум в столице Украины пройдет с 18 по 24 июня. Свои постановки на фестивале презентуют театры из Болгарии, Греции, Литвы, Украины, Франции, Эстонии. «Беларусь на форуме представит наш театр. Это наш первый опыт на этом фестивале. Мы познакомим публику со спектаклем режиссера-постановщика Виталия Кравченко "Метод" по пьесе каталонского драматурга Жорди Гальсерана», — рассказала Елена Мостовенко.

Директор театра отметила, что спектакль поднимает понятный и актуальный для мирового зрителя вопрос: какими моральными принципами готов поступиться, какие нравственные границы готов перешагнуть человек ради движения по карьерной лестнице.

К слову, постановку молодежного театра уже оценила белорусская публика. На XIII Международном молодежном театральном форуме «М@rt.контакт-2018», который прошел в Могилеве, «Метод» стал победителем зрительского интернет-голосования.