Как внук Паскевичей стал лидером русских националистов, княжеские могилы в Париже и кто является наследником гомельского дворца

Мало кого из персонажей местной истории так популяризируют сегодня, как бывших владельцев Гомеля. Между тем, здесь по-прежнему существует много «белых» и даже черных пятен.

Карты, деньги и два пса

На фоне информационного бума вокруг Паскевичей-Румянцевых появляются уже не только различные мифы, но, как водится, и лженаследники. Своего рода «дети лейтенанта Шмидта», но только с другим знаком. Впрочем, о них чуть позже. А были ли у Паскевичей реальные наследники?

Последние владельцы Гомельского имения, князь Федор Паскевич и княгиня Ирина, детей не имели. По какой причине, история умалчивает. Апокрифическая версия гласит, что Ирина Ивановна была в браке несчастна. Согласно ей же, князь Федор был заядлым картежником и гулякой и с женой своей фактически не жил. Но это только легенда, передававшаяся из уст в уста гомельскими старожилами. Впрочем, в качестве таковой вполне имеющая право на существование. В наше время многочисленные публикации и видео о Паскевичах буквально переполнены такими вот устными преданиями а-ля «Мой дед с Паскевичем водку на конюшне пил», «Княгиня к нам в хату на чай любила заезжать». Разумеется, княгиня Паскевич-Эриванская с простыми гомельчанами у самовара не сиживала. Уже не говоря о ее муже, более чем сурово относившегося к люду «низкого звания». И это уже не легенда, а документально подтвержденный исторический факт. Автор нашел в отделе рукописей Российской государственной библиотеки проект аграрной реформы, составленной Федором Паскевичем. Согласно княжескому прожекту, крестьян предполагалось отпустить на волю совсем без земли. То есть превратить большую часть населения Российской империи в лишенных средств к существованию батраков. Также, согласно архивным документам, своих крестьян из Поколюбич князь Федор элементарно обманул с землей при освобождения из крепостничества. А за жалобу Александру II на несправедливость и нарушение царского манифеста еще и выпорол.





Утешение же бездетная пара находила по-своему: Паскевичи регулярно ездили в Париж и на французские курорты. Сестры князя Федора Анна и Анастасия вообще большую часть жизни провели во Франции, бросив своих мужей, детей и Россию. В Гомеле же князь Федор Паскевич увлекался охотой и собаками. Двум умершим псам, «Лорду» и «Марку», светлейший князь устроил такие пышные похороны, каких мало кто из людей удостаивался. Добрая княгиня Ирина занималась более полезной для гомельчан благотворительностью. При этом наследники у них, несмотря на бездетность, все же были.

Аристократия и революция

Отец князя Федора, Иван Паскевич, князь Варшавский, граф Эриванский, в отличие от сына имел не только множество военных заслуг, орденов и титулов, но и четверых детей. Дочь его, Александра Паскевич, фрейлина двора, вышла замуж за Петра Балашова, сына первого в Российской империи министра полиции Александра Балашова. Масон высшей степени, Балашов одновременно был непримиримым противником либерального реформатора Михаила Сперанского и лично его арестовал. Одновременно именно генерал-адъютант Александр Балашов стал автором знаменитого ответа Наполеону о кратчайшей дороге на Москву: «Карл XII шел через Полтаву». Крайние консерваторы Паскевич и Балашов вместе участвовали в Верховном суде над декабристами.





Сын министра полиции Петр Балашов был штабс-капитаном лейб-гвардии Измайловского полка и ушел из жизни в один год вместе со своей женой. Александре Балашовой, урожденной Паскевич, на момент смерти не было и тридцати. Причиной ранней гибели молодой семьи могла стать одна из инфекционных болезней, свирепствовавших в то время. После смерти Балашовых осталось двое малолетних детей, Николай и Петр.





Старшему Николаю суждено было сделать большую карьеру. Служа чиновником МВД, Николай Балашов активно участвовал в проведении реформы по освобождению крестьян от крепостного права. Чему его дядя князь Федор Паскевич не менее активно противился, за что даже попал в опалу к Александру II. А вот племянник стал при царском дворе камергером и обер-егермейстером. 1 января 1905 года Николай Балашов был назначен членом Государственного Совета, где стал курировать «рабочий вопрос». Оно и не мудрено — отношения с пролетариями обострились в то время до крайности. В январе 1905 года столица была охвачена рабочими волнениями, закончившимися массовым расстрелом демонстрантов в «Кровавое воскресенье». По некоторым данным, 9 января 1905 года было убито до 1000 человек. Вслед за этим в империи началась революция.





Достаточно добродушный по характеру, Николай Петрович был сторонником умеренных реформ, призванных несколько смягчить эксплуатацию рабочих заводчиками и фабрикантами. С этих позиций он и выступал в высшем законосовещательном органе. В октябре 1905 года царь Николай IIод давлением революции учредил, наконец, парламент — Государственную Думу. Государственный Совет стал ее верхней палатой. Здесь Николай Балашов примыкал к фракции центристов, пытавшихся балансировать между революцией и крайней реакцией и тем спасти монархию от краха.

Внук Паскевича как опора Столыпина

А вот его сын Петр занимал иную позицию. Балашов-отец был женат на Екатерине Андреевне, урожденной графине Шуваловой, фрейлине двора. Всего у них было пятеро детей. Старший сын Петр Балашов служил в лейб-гвардии Гусарском полку и в 1899 году вышел в отставку в звании поручика.

Вообще же детей Балашовых словно рок преследовал. Около 1875 года новорожденный Александр, прожив несколько дней, скончался. В 1896 году семью постигла новая трагедия — 19-летняя Александра, фрейлина императрицы, во время верховой езды упала с лошади и разбилась насмерть. Тело девушки привезли в Гомель и похоронили в фамильной усыпальнице Паскевичей на самом видном месте. На могиле была начертана эпитафия: «Не умерла девица, но спит». На сегодняшний день это единственное надгробие, сохранившееся в усыпальнице в оригинале. Младенец Александр был похоронен в Петербурге, но в гомельский склеп привезли посвященную ему мозаичный образ «Богоматерь с младенцем» в серебряном окладе работы Фаберже. Ныне эта икона выставлена в экспозиции ГИКУ «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».





Но жизнь продолжалась. Семья Балашовых, разумеется, не чуралась света. Они часто бывали у Паскевичей — в их петербургском роскошном дворце и в гомельском имении. Екатерина Андреевна, которую звали «Китти», была эффектная блондинка, владелица знаменитой «Массандры» в Крыму и изысканная устроительница блестящих приемов и раутов. Здесь, в перерывах между мазурками и вальсами, освежаясь поданным лакеями золотистым шампанским, землевладельческая элита Российской империи привыкла решать свои дела. Однако времена давно изменились, и предприниматели, и интеллигенция, и миллионные массы крестьян и мастеровых требовали своего достойного места в новой жизни.





Балашов-младший надеялся, что насаждение русского национализма поможет избежать социальной революции. Для Петра Балашова, одного из крупнейших помещиков России, владельца 330 тысяч десятин земли, последнее было особенно необходимо. Поскольку значительная часть имений Балашовых-Паскевичей находилась в украинских и белорусских губерниях, великодержавный национализм был также наиболее подходящим для них решением.

Для этого Петр Балашов в 1908 году создал свою «Партию умеренно-правых». Ее костяк составили депутаты III Государственной Думы — помещики из «северо-западных» и «юго-западных» губерний. В силу своего положения, эти крупные землевладельцы наотрез отвергали как национальные потребности народов Российской империи, так и земельные требования крестьян. Партия стояла «правее» «Союза 17 октября» и конкурировала с ним за влияние на премьер-министра Петра Столыпина. Однако «октябристы» были намного весомее «умеренно-правых». И для того, чтобы стать лидером в консервативном лагере, Петр Балашов пошел на объединение с «Всероссийским национальным союзом» (ВНС). Столыпин настоял на ускоренном объединении «умеренно-правых» и ВСН, которое и состоялось в 1910 году.

Целью Всероссийского национального союза объявлялось «господство русской народности в пределах Российской империи», упрочение самодержавной власти царя «в единении с Государственной Думой», на деле — с депутатами-националистами. Парламентская монархия ВНС отвергалась. В партию принимали только русских либо «органически с ними слившихся». Несмотря на ярую монархическую и антисемитскую риторику, националисты выступали за некоторое ограничение «бюрократии» и свободу частной собственности и рыночных отношений.

Петр Балашов занял в обновленном Всероссийском национальном союзе ведущие позиции. «Балашовцы» потеснили «старую гвардию» ВСН, одним из лидеров которых был думский депутат и предводитель гомельского дворянства Николай Ладомирский. Наиболее острая борьба разгорелась по поводу изменения Устава. Балашов настаивал на массовой современной партии с широкой сетью местных организаций. Его противники, «истинные консерваторы», видели ВНС полузакрытым клубом столичной элиты. Балашовцы с трудом добились снижения партийных взносов с 3 рублей до 50 копеек в год и привлечения местных организаций к участию в управлении партией. С этого момента начался бурный рост партии националистов, в 1912 году охватившей уже 30 губерний. Царь Николай II лично и его губернаторы выказывали всяческую поддержку националистам. ВНС финансировалось из секретного фонда МВД. В «национальный союз» начали переходить и крайние радикалы-«черносотенцы». Главной опорой ВНС были крупные помещики белорусских и украинских губерний, ведшие модернизированное хозяйство и мечтавшие свести счеты с польскими землевладельцами и еврейскими предпринимателями. 1-й съезд ВСН в январе 1912 года даже запретил тактические блоки с поляками. 54 процента депутатов ВНС в IV Государственной Думе составили дворяне, 20 процентов — православные священники.

Не случайно лидер «польского кола» в Государственной Думе Эдвард Войнилович о Петре Балашове отзывается отрицательно — за его национализм. Сам Войнилович, правда, в своих воспоминаниях нисколько не скрывает своего крайнего польского национализма. А вот об умеренном Балашове-старшем, все еще заседавшем в Госсовете, создатель «Красного костела» в Минске пишет весьма приязненно.

Эдвард Войнилович в своих мемуарах приоткрывает завесу и над тем, в чьи руки должно было перейти в будущем имение Паскевичей. Именно Николая Балашова-старшего он называет наследником «богатейшего Гомельского поместья». Так ли это? В статье «Гомельская усадьба княгини И.И. Варшавской, графини Паскевич-Эриванской» за 1913 год сказано, что Иван Паскевич придал этому имению статус майората. То есть оно должно было переходить старшему в роде. Поэтому после смерти престарелой княгини Ирины Паскевич-Эриванской именно Николай Балашов, внук Ивана Федоровича, должен был вступить в наследство. Однако в самодержавной России для этого требовалось разрешение императора. Князь Федор Паскевич ходатайствовал перед Николаем II о передаче Балашовым своего гомельского имения. Но как пишет в мемуарах Михаил Кантакузин-Сперанский, до самой Первой мировой войны решение царем так и не было принято.





Все решили иные силы. Зря Балашов-старший маневрировал в Государственном Совете, а Балашов-младший — витийствовал в Думе. Удар по националистам пришел оттуда, откуда не ждали — от царского окружения. Николай II давно уже был недоволен всемогущим премьером Петром Столыпиным, фактически подвинувшим его в управлении государством. Убийство Столыпина бывшим анархистом, ставшим тайным агентом полиции, сильно подорвало и позиции националистов. Архаичная монархия боялась любой серьезной политической силы даже в свою поддержку — и поэтому была обречена.

Революция 1917 году положила новый рубеж в истории народов бывшей Российской империи.

«Я, институтка, дочь камергера...»

И отец, и сын Балашовы эмигрировали во Францию. Петр был женат на княжне Марии Кантакузин и имел шесть детей. Есть сведения, что они учились в Оверне. Затем Петр Балашов переехал в Марокко. В испанском Марокко в июле 1936 года начался мятеж генерала Франко против Испанской Республики. Николай Балашов умер в парижском пригороде Шавиль в апреле 1931 года. На его могиле написано: «Князь Паскевич-Эриванский». Скончавшаяся в том же году Екатерина Андреевна захоронена также как княгиня Паскевич-Эриванская. Почему на смертном одре они приняли хоть и родственную, но иную фамилию — пока остается загадкой.

Любопытно, что капитан Антон Яремчук-2-й, как и многие другие белогвардейцы, воевавший на стороне Франко, а затем — за Гитлера, описывал в своих мемуарах, как в оккупированный немцами Гомель в 1943 году приезжала некая «княгиня Паскевич». Гуляла в гомельском парке, переименованном при оккупантах в «парк князя Паскевича». Осматривала дворец. Возможно, мечтала о реституции. Была ли это представительница рода Балашовых? Или линии Анны и Анастасии, заграничных сестер Федора Паскевича? Кто-то другой? Это тоже еще предстоит выяснить.





Ну а что касается современных «детей фельдмаршала Паскевича», то уже в наше время в Гомель приезжал человек со значком «Российского дворянского собрания» на лацкане пиджака. Представлялся потомком светлейшего князя Паскевича, налаживал контакты с властями. Предлагал даже организовать во дворце, в то время уже перестроенном из Дворца пионеров в многофункциональный комплекс с залами для приемов, «дворянский» бал под его именем. Правда, из той затеи ничего не вышло...



