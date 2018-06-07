Житель Буда-Кошелева напал на людей с топором. Подробности

Инцидент произошел 2 июня. Все началось с того, что 30-летний местный житель пришел в дом к соседям. Там он избил двух человек, взял топор, который лежал неподалеку, и стал угрожать одному из пострадавших, сообщил начальник Буда-Кошелевского РОСК Юрий Герцев.

После злоумышленник сел в свой автомобиль и направился в деревню Бацунь. Доехав до пункта назначения, вышел из машины, достал из багажника личный топор и начал вымещать гнев на своем «Ауди». Далее переключился на двери и окна ближайших домов.

Местные жители были крайне обеспокоены таким приезжим и сразу вызвали милицию. Но до приезда правоохранителей решили сами задержать дебошира. Сделать это вызвались трое мужчин. Вместо того, чтобы сдаться, разгоряченный буда-кошелевец сам побежал на сельчан. Одного ударил топором по голове, другому досталось по голове и груди.

К этому моменту подъехали сотрудники ГАИ, которые и задержали злоумышленника. Сейчас житель Буда-Кошелево помещен в областную психиатрическую больницу. После прохождения лечения ему будет избрана мера пресечения.

Оба пострадавших находятся в больнице. Они прооперированы, их жизни уже ничего не угрожает.

В отношении жителя Буда-Кошелева возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебно-психиатрических и медицинских экспертиз. К слову, мужчина ранее на учете у психиатра не состоял.