Фотофакт: подростки украли из припаркованного авто коробку с игрушками. Их разыскивают

18 Студия Лебедева снова сделала логотип белорусам. После гомельской бургерной — для минской булочной Студия известного дизайнера Артемия Лебедева снова сделала логотип для белорусов. На этот раз заказчиком стала булочная на Зыбицкой, которая так и называется — «Булочная»....

364 СМИ: по требованию матери Александра Коржича следствие провело эксгумацию тела 6 июня проведена эксгумация тела Александра Коржича. Это было требованием матери погибшего солдата, которая не согласилась с выводами следствия. Она обратилась в Следственный комит...

459 На Сосновой на две недели частично ограничат движение транспорта

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366 Гастрофест у Лукашенко: драники, утка с потрошками и творожные батончики Александр Лукашенко часто говорит о здоровом питании и щедро раздает рецепты. Гостей своей резиденции он традиционно угощает продуктами со своего огорода....