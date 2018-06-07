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Фотофакт: подростки украли из припаркованного авто коробку с игрушками. Их разыскивают

  • 07 июня 2018, 10:07
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Двое молодых людей похитили коробку с детскими товарами из автомобиля, припаркованного возле ТРЦ «Пушкин Плаза» и попали в объективы камер.


Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел 27 мая между 15:24 и 15:37.


Если вы узнали людей на фото, милиция просит сообщить по телефонам +375291541875 или 102.


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Места: Гомель (22526)

Метки: Происшествия (12008)

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