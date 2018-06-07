Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В Гомеле автомобиль врезался в дерево, пострадали три человека — фото, видео

  • 07 июня 2018, 09:35
  • 3315
  • 0


В Гомеле автомобиль врезался в дерево, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла примерно в полночь. Установлено, что 21-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал сначала на полосу встречного движения, а затем на тротуар, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, а также 20-летняя и 22-летняя девушки-пассажиры с травмами были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации областной больницы.






Фото: gomel.mchs.gov.by


БелТА
Гомельоблдорстрой 06/06 - 08/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22526)

Метки: Авто (5353), Происшествия (12008)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 07/06:

Самое читаемое