На пяти гомельских пляжах ограничили купание детей

Для тех, кто решил не дожидаться знойных летних денёчков и планирует искупаться, у нас важная информация. По состоянию на 5 июня ограничено купание детей на пяти пляжах Гомеля. Об этом сообщили в городском центре гигиены и эпидемиологии.

Для малышей под запретом «Каскад-1» по ул. П.Бровки (со стороны ул. Каменщикова), «Каскад-2» по ул. П.Бровки (со стороны ул. Свиридова), «Волотовской», «Прудковский» Центрального района, а также пляж «Западный» Советского района.

Такие меры приняты в связи с несоответствием воды требованиям гигиенических нормативов по показателю микробного загрязнения — содержанию кишечной палочки (E.coli).

Оперативную информацию о введении либо отмене ограничительных мероприятий на пляжах города, а также интересующую вас информацию об эксплуатации пляжей (в пределах компетенции органов государственного санитарного надзора) можно найти на сайте Гомельского городского ЦГЭ либо получить по телефонам: 25- 49-27, 25-49-24.