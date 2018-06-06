Самоубийство в Советском районе, где мужчина выпал из окна: дочь и внучка прогнали дедушку в комнату за то, что он выпил

Вчера «Сильные Новости» сообщали, что около половины пятого вечера на Речицком проспекте 51 из окна седьмого этажа выпал мужчина. Падение оказалось для него смертельным.

Тело пожилого мужчины обнаружили соседи и вызвали скорую. По информации издания «Белка», 71-летний мужчина перед трагедией поссорился с дочерью и внучкой из-за того, что снова выпил. Дедушке сказали уйти в свою комнату.

Соседи назвали покойного тихим человеком, который иногда мог сильно выпить. СК проводит проверку по факту гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза.