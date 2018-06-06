Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Самоубийство в Советском районе, где мужчина выпал из окна: дочь и внучка прогнали дедушку в комнату за то, что он выпил

  • 06 июня 2018, 19:47
  • 8672
  • 0


Вчера «Сильные Новости» сообщали, что около половины пятого вечера на Речицком проспекте 51 из окна седьмого этажа выпал мужчина. Падение оказалось для него смертельным.

Тело пожилого мужчины обнаружили соседи и вызвали скорую. По информации издания «Белка», 71-летний мужчина перед трагедией поссорился с дочерью и внучкой из-за того, что снова выпил. Дедушке сказали уйти в свою комнату.

Соседи назвали покойного тихим человеком, который иногда мог сильно выпить. СК проводит проверку по факту гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза.


gomel.today
Гомельоблдорстрой 06/06 - 08/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22519)

Метки: Происшествия (12005), Главное (5973)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 05/06 - 06/06:

Самое читаемое