Фотофакт: на Речицком проспекте столкнулись «Мерседес» и автобус
- 06 июня 2018, 19:26
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Места: Гомель (22519)
Метки: Авто (5350), Происшествия (12005)
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