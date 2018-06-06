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Фотофакт: на Речицком проспекте столкнулись «Мерседес» и автобус

  • 06 июня 2018, 19:26
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Сегодня вечером вблизи остановки «Сквер Янки Купалы» серебристый «Мерседес» въехал в городской автобус «МАЗ».

Фотоснимками аварии поделился читатель «Сильных Новостей». О пострадавших не сообщается, а вот владельцу легковушки придется менять передний бампер.




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