Оплата после проверки или примерки. В Гомеле заработал почтовый оператор ГлоБел24

Покупкой из рук в руки сегодня уже никого не удивишь, но недобросовестных продавцов еще никто не отменял. Поэтому гомельчане хоть и пользуются активно «барахолками», но за пределы города по возможности стараются не выходить. Кому же хочется получить кота в мешке?

В 2014 году в Беларуси появился почтовый оператор, который позволяет обойти все подводные камни. В сравнении с обычной почтой, ГлоБел24 значительно выигрывает: если в первом случае при покупке товара наложенным платежом необходимо сперва внести оплату и лишь потом вскрыть посылку, то в ГлоБел24 клиент не рискует, потому как ему предоставляют возможность проверить и даже примерить товар до оплаты.

Но не будем забегать вперед, обо всем по порядку.





ГлоБел24: где найти и как отправить

Служба доставки ГлоБел24 появилась еще в 2014 году, однако пик активности онлайн-покупок наступил относительно недавно. Помимо Гомеля, отделения есть в 16 крупных городах, но это не мешает найти покупателя из любой точки страны — доставка осуществляется по всей Беларуси.

Долго бродить в поисках отделения гомельчанам не придется: оно расположено в центре города, в торговом центре «Карусель» по адресу ул. Советская, 149 — Ефремова. График работы довольно удобный: по будним дням — с 11.00 до 20.00, в субботу — с 10.00 до 18.00.





Важным преимуществом является отсутствие очередей. Упаковка товара, заполнение бланка на наложенный платеж, оформление заказа — на все про все уйдет не более 10 минут. Более того, отправлять можно не только мелкие товары. Коляски, автозапчасти, бытовая техника — любой вид товара, вес которого не превышает 30 кг.

Во сколько обойдется доставка. Рассмотрим на примере

При покупке б/у товаров каждый хочет, в первую очередь, сэкономить, поэтому цена доставки — важный момент, на который обращает внимание покупатель.

На официальном сайте компании есть калькулятор, позволяющий рассчитать примерную стоимость доставки. Чтобы сэкономить и деньги, и время покупателя, многие останавливают свой выбор на доставке до отделения. Однако есть возможность получить посылку прямо дома: это обойдется немного дороже (примерно +5 рублей), но будьте готовы потратить время на ожидание курьера.





Попробуем посчитать, во сколько же обойдется отправка наложенным платежом сотового телефона стоимостью в 150 рублей из Гомеля в Минск. Упакованный мобильный весит примерно 300 грамм, а значит, доставка до отделения обойдется в 3 рубля, до дверей квартиры — 8 рублей. Сравним с тарифами «Белпочты»: за эту же посылку тут возьмут 8 рублей, а вот возможность проверить товар до оплаты не предоставят.

Доставка до почтового отделения детской коляски стоимостью в 200 рублей и весом 15 кг обойдется в 5 рублей, а мультиварки весом в 4 кг и ценой 100 рублей — всего 4 рубля.





Как получить деньги на руки

После того, как покупатель удостоверился в надлежащем состоянии товара, он вносит отплату и забирает покупку. Спустя некоторое время ваш телефон приносит долгожданную весть: sms радует сообщением, что сделка завершена и можно прийти за деньгами.

Может так статься, что у покупателя не получится в указанный день явиться в отделение. Большой проблемы в этом нет, так как посылка бесплатно хранится на складе 5 дней. Если же и по истечению этого срока посылка осталась невостребованной, то сотрудники службы доставки связываются с отправителем и уточняют, как быть. В случае если покупатель посылку так и не забрал, то оплата за обратный путь ложится на плечи отправителя, но стоить она уже будет на 50% дешевле.





В целом, выгода от работы с ГлоБел24 налицо: доставка во все города Беларуси, низкая стоимость, надежность, возможность получить посылку, не выходя из дома, низкий процент комиссии за наложенный платеж и, главное, возможность проверить или примерить товар до оплаты и в случае несоответствия описанию — отказаться от него. Выигрывают сразу обе стороны, и риски как продавца, так и покупателя сведены к нулю.