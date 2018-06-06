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Фотофакт: на проспекте Октября столкнулись три автомобиля

  • 06 июня 2018, 15:56
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06.06.2018 в Гомеле на пр. Октября, возле дома 85А, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Подробности данного инцидента уточняются. Фотографии с места происшествия:




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Места: Гомель (22516)

Метки: Авто (5349), Происшествия (12000)

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