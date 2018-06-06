За похищение мобильного телефона у новой знакомой гомельчанка получила год лишения свободы. Жертву она нашла в церкви

Две гомельчанки (ровесницы, обеим по 56 лет) познакомились у церкви. Одна выходила из храма, вторая, жгучая брюнетка, стояла у ворот — просила милостыню. Сердобольная верующая решила помочь «нищей», предложила вместе отобедать где-нибудь в общепите. Так и сделали, двинулись на вокзал, где купили еды и выпивки. Затем в здании вокзала поднялись наверх и присели. Дама, угощавшая другую, почувствовала себя уставшей и задремала, а когда пришла в себя, новой знакомой рядом не было.

Женщина направилась домой. Муж, поинтересовавшись насчет мобильного телефона, помог оперативно обнаружить его отсутствие. На звонок, сделанный с его мобильного, ответил детский мальчишеский голос. Пострадавшая обратилась в милицию.

— Расследование привело к ее новой знакомой, как оказалось, неоднократно судимой за кражи. Первую из них она совершила в 17 лет, — рассказал гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Понятное дело, она не отказалась от бесплатного угощения, да еще и с выпивкой. Ну и, конечно, не устояла перед соблазном прихватить что-нибудь с собой, то, что плохо лежит. Телефон доверчивой гомельчанки оказался у нее. Дома она отдала его внуку. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Суд признал умеющую входить в доверие гомельчанку виновной и определил в качестве наказания один год лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. При этом суд принял во внимание тот факт, что обвиняемая ранее была судима за аналогичные преступления. Если в течение двух лет она набедокурит, свобода с ограничениями сменится ее лишением за решеткой.