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В Гомеле из-за кишечной палочки ограничили купание детей в водоеме «Западный»

  • 06 июня 2018, 12:56
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На пляже «Западный», который находится недалеко от «Шведской горки», закрыли купание для детей. В воде обнаружили превышение показателей по кишечной палочке, сообщает «Советский район».

По результатам лабораторных исследований проб воды в зоне купания пляжа «Западный» Советского района г.Гомеля, проведенных государственным учреждением «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», установлено: пробы воды, отобранные 30,05.2018 г., в двух точках по микробиологическим показателям не соответствует требованиям Гигиенического норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 г. № 122: кишечная палочка (E.coli) — 7000 КОЕ/100 см3 (при требованиях ТНПА — не более 100 КОЕ/100 см3).

Руководствуясь Санитарными правилами и нормами «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения. Республики Беларусь от 05,12.2016 г. № 122, приняты меры по ограничению рекреационного использования водоема «Западный» Советского района г. Гомеля для купания детей.


Советский район
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