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Социально-опасное положение: причины и последствия — видео

  • 06 июня 2018, 11:03
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Какие семьи попадают в СОП? Как проходит процедура придания статуса СОП семьям с детьми? Какие могут быть последствия постановки на такой учёт? На эти и другие вопросы искали ответы жители Гомеля на прошедшем «Городском собрании ГДФ» вместе с представительницами ОО «Радислава».


Марина Дробышевская, gomel.today
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Метки: Гражданское общество (1933), Общество (30268), Главное (5971)

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