«Люди дышат алюминием, уже в речке купаться страшно»: горожане жалуются на выбросы «Гомельобоев». Что происходит?

Как только холода отступили, гомельчане, проживающие в Новобелицком районе, почувствовали вонь и заметили густой дым, который, словно туман, тянется от предприятия «Гомельобои». Горожане жаловались местному руководству, писали в администрацию, но воз и ныне там.

Вчера ночью гомельчанка опубликовала в социальных сетях «крик души» и выяснилось, что в своих претензиях она не одинока: тут же нашлись единомышленники, которые уже долгое время борются за право дышать чистым воздухом, но в одиночку справится с местным руководством не в силах.

Валентина рассказала, что всему виной участок виниловых обоев, который работает без очистительных фильтров. «Люди рыгают на производстве, а им говорят это нормально!» — не скрывает своего возмущения гомельчанка.





Однако угроза повисла не только над работниками предприятия. Под ударом здоровье жителей ближайших домов и юных гомельчан со всего района, ведь на расстоянии нескольких десятков метров от «Гомельобои» находится детская поликлиника.

Валентина живет в частном секторе недалеко от предприятия. Каждый день она чувствует удушающую вонь. «Когда дым летит в нашу сторону, хоть противогаз надевай. Во двор не выйти!»





Особенно хорошо видны выбросы в темное время суток. «Ночью аж светятся. Такое чувство, что днем ветер дует в сторону кладбища. Смотришь в этом направлении, как туман стоит, дым густой и не развевается, а дорожкой стелется. Зато ночью эту гадость очень хорошо видно», — делится своими наблюдениями женщина.

К слову, в той же соцсети многие жители Новобелицкого района рассказали, что, когда дует ветер, окна предпочитают не открывать, потому как «этот гадкий дым оседает в речку, в землю и в наши лёгкие». Кроме того, горожане боятся купаться в речке. Говорят, раньше под мостом вода всегда прозрачная, сейчас же там плавает бордово-коричневая пена.





«А где охрана природы? А где экологи? Как лишний крючок на удочке — так штраф, как огонь на природе — так штраф, а вот как реку угробить и всё живое в ней и рядом — вот так и надо», — задает риторический вопрос Сергей.





Зато на предприятии «Гомельобои» с обвинениями не согласны. Признают, что запах есть, но он безвреден.

TUT.BY обратился за комментарием в замдиректору предприятия Виктору Кушнерову. По его словам, в январе изменился проект по выпуску виниловых обоев. В Госстройэкспертизе проект прошел согласование, а сейчас областная лаборатория регулярно проводит мониторинг выбросов. С обвинениями относительно загрязнения озера и вовсе не согласен. «В воду ничего не сбрасываем», — говорит Виктор Кушнеров.

То, что запах есть, руководитель признает. Однако он безвреден и выделяется в предельно допустимых концентрациях, уверен заместитель директора. Тем не менее на предприятии с проблемой борются: нарастили трубу на 10 метров, чтобы дым рассеивался выше, разрабатывают документы для установки специальных ловушек для дурного запаха.

Проект должен пройти экспертизу через месяц-полтора, а пока жителям района остается лишь сидеть с закрытыми окнами и надеятся, что ветер, а вместе с ним и едкий дым, обойдет их дом стороной.