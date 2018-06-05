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В Советском районе из окна седьмого этажа выбросился мужчина и разбился насмерть

  • 05 июня 2018, 18:50
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Сегодня по проспекту Речицкому, 51, мужчина выбросился из окна седьмого этажа. Шансов на спасение у гомельчанина не было: он разбился насмерть.

В данный момент на месте ЧП работает Следственный комитет.

Официальной информации по данному происшествию не поступало. Подробности выясняются.




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Места: Гомель (22510)

Метки: Происшествия (11989)

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