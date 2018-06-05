В Советском районе из окна седьмого этажа выбросился мужчина и разбился насмерть

128 БМЗ и «Гомсельмашу» возместят из бюджета проценты по инвесткредитам Семи предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, будет возмещена из бюджета часть процентов, уплаченных в 2018 году за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постано...

782 У трактористки в Буда-Кошелевском районе чиновники отобрали трактор от Лукашенко Чиновники поставили ультиматум Галине Кожаной и обязали вернуть трактор «Беларус», который на «Дожинках» ей подарил Лукашенко как лучшей трактористке....

155 Видеофакт: премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и вымыл за собой пол Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пролил кофе в здании парламента. Потом взял у уборщиц швабру и сам все вытер. Его поступок приветствовали аплодисментами....

121 Кінапрагляд і свабоднае навучанне: расклад на тыдзень ад Гомельскага ЦБМ Кожны тыдзень Цэнтр беларускай мовы ладзіць у Гомелі цікавыя імпрэзы. Мы зрабілі для вас расклад на бліжэйшы час....

1123 22-летний «ветеран БРСМ» объяснил, откуда у него на груди столько медалей Уже второй день в белорусских соцсетях обсуждается фото с 43-го съезда БРСМ, где рядом с главой Администрации президента Натальей Кочановой стоит молодой парень, грудь которого увешана ...