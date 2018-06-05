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БМЗ и «Гомсельмашу» возместят из бюджета проценты по инвесткредитам

  • 05 июня 2018, 18:34
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Семи предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, будет возмещена из бюджета часть процентов, уплаченных в 2018 году за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением правительства № 418 от 2 июня 2018 года.

Речь идет о Белорусском металлургическом заводе, Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, «Гомсельмаше», «Минск Кристалле», «Здравушке-милк», «Ольсе» и «Бабушкиной крынке».

Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно постановлению, средства, выделяемые предприятиям, будут использоваться ими в 2018–2019 годах для реализации инвестиционных проектов.

Предельная сумма возмещения в 2018 году составит около 4,8 млн евро и 534 тыс. рублей по кредитам в белорусских рублях.


TUT.BY
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