В понедельник в Гомеле обновился температурный рекорд

Нынешний понедельник, 4 июня 2018 года, стал в белорусской столице самым жарким за 105 лет метеонаблюдений.

Воздух в Минске прогрелся до 29 градусов. Прежний рекорд составлял 28 градусов и был зафиксирован 4 июня 1913 года.

4 июня 2018 года обновились также максимумы в Могилеве — 29,7 градуса выше нуля (было 27,2 в 1971 году) и Гомеле — 28,8 (28,5 в 1982-м).

Теплее всего в стране 4 июня было в районе метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области — 29,9. Здесь тоже обновился максимум (было 28,9 в 1998 году).

Рекорд дня составляет 31,9 градуса, он был зафиксирован еще в 1901 году в Марьиной Горке (сейчас Минская область). Этот максимум устоял, пишет БелаПАН со ссылкой на данные Белгидромета.