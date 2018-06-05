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Хитрый гомельчанин «развел» восемь хозяйств на 52 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело

  • 05 июня 2018, 12:00
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Мошенник действовал с сентября 2015 по март 2016. За это время он сумел присвоить себе 8 субъектов хозяйствования на 52,7 тысячи рублей.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями возбудил в отношении гомельчанина уголовное дело по статье " мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", сообщает МВД.


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