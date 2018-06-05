Собственник выставил на продажу ТЦ «Секрет». За очень неплохие деньги

На сайте компании «НП Сервис», являющейся собственником центра, появилось объявление о продаже ряда объектов недвижимости. Среди них и один из крупнейших торговых объектов Гомельской области — ТЦ «Секрет», прозванный в народе «Паркингом».

Продается торговый центр за внушительную сумму — более 44 миллионов долларов. В объявлении сказано, что продаваемый объект расположен в выгодном месте города, что обеспечивает ему посещаемость около 350 тысяч человек в месяц, а общая его площадь составляет 30 000 квадратных метров. Сдан в эксплуатацию «Секрет» был в 2008 году.

Упоминается также и знаменитый в Гомеле паркинг, который и дал торговому центру местное неформальное название. Согласно указанной информации, он может вмешать в себя до 300 автомобилей.

Интересно, что в связи с продажей собственник озвучил и планы развития «Секрета» на ближайшее время. Так, предполагается, что в 2018-2019 гг. здесь будет увеличена развлекательная зона, открыт фудкорт, рассматривается возможность привлечения крупного продовольственного арендатора и открытие кинотеатра.

Интересно, что ТЦ «Секрет» является не единственным активом, от которого решили избавиться в «НП Сервис». В Минске компания продает принадлежавший ей с 2014 года легендарный универсам «Центральный», стоимость которого значительно ниже гомельского торгового центра — 9,8 млн. долларов. Кроме того, продается Дом культуры в Матусевичах и ряд хозяйственных объектов недвижимости.

Напомним, в начале 2018 года Следственный комитет возбудил против компании «НП Сервис» уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов.