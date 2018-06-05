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Видеофакт: фонтан в сквере Громыко стал излюбленным местом детворы в жаркие каникулы

  • 05 июня 2018, 11:02
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Фонтан в центре Гомеля, струи которого бьют прямо из земли, открылся после реконструкции в 2017 году ко Дню города.

Летняя жара сгоняет к освежающему развлечению множество детей: днем можно побегать в брызгах воды, а вечером еще и посмотреть на подсветку городского объекта.


gomel.today
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Места: Гомель (22505)

Метки: Общество (30250)

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