Велопробег, приуроченный ко Всемирному дню велосипеда, прошел в Гомеле — фото, видео

Воскресным утром 150 человек сели на велосипеды, чтобы отправиться в небольшое путешествие по Гомельскому району. «ВелоГомель» традиционно объединяет членов нескольких велосипедных клубов областного центра в возрасте от 16 до 70 лет. К слову, в прошлом году участников было почти вдвое меньше.





Перед стартом механик-волонтер осмотрел велосипеды участников на готовность к поездке. А второй, вооружившись специальным инвентарем, сопровождал колонну во время поездки.





Деревня Шарпиловка — конечный пункт в маршруте. Паромная переправа через Сож, нетронутая человеком природа, песни под гитару у костра и душевные разговоры — так отдыхали участники велопробега на месте стоянки. В Гомель возвращались по Черниговской трассе, попутный ветер лишь поднимал настроение.









Важно, что колонну сопровождали волонтеры с рациями, облаченные в светоотражающие жилеты. Они помогали не только морально, но и регулировали скорость движения, организовывали проезд перекрестков, да и просто подталкивали, когда казалось, что сил больше нет.





В целом дистанция получилась немаленькой: велолюбители в этот день проехали около 100 километров. Однако, как заверила председатель правления областного общественного объединения «ВелоГомель» Светлана Дрогунцова, на следующий после велопробега день усталость проходит, на ее место приходит гордость за себя.





Велопробег в первое воскресенье июня традиционно проводится уже более 10 лет. Так совпало, что в этом году именно 3 июня отметили первый официальный Всемирный день велосипеда как самого экологичного вида транспорта.



