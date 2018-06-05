Подробности субботнего минирования гомельского вокзала: «террористом» оказался недееспособный, по факту заведено уголовное дело

Утром 2 июня мужчина по телефону «102» сообщил о минировании железнодорожного вокзала в областном центре. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, саперы, представители других служб.

Из зданий двух железнодорожных вокзалов, расположенных рядом, было эвакуировано 234 человека персонала и пассажиров. Минирование оказалось ложным. Милиция быстро установила личность звонившего.

Им оказался гомельчанин 1979 года рождения, инвалид первой группы по заболеванию нервной системы, признанный судом недееспособным. Он сделал звонок на спецлинию по личному телефону. Брат, с которым он проживает и под опекой которого находится, звонок не зафиксировал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности).

Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич напоминает о серьезной ответственности по данной статье:

— Как правило, «звонарей» находят. Их ждет не только уголовная ответственность, но и оплата материальные издержек, связанных с работой служб по обеспечению безопасности и потерями, которые несет конкретное учреждение, подвергшееся лжеминированию.

Кстати, звонок никак не повлиял на график движения поездов.