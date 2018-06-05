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В Волотове погрузчик упал с прицепа и парализовал движение — фото, видео

  • 05 июня 2018, 08:39
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Странное ДТП произошло вечером понедельника на улице Свиридова. С прицепа, который перевозил МАЗ, упал погрузчик «Амкодор» недалеко от остановки «улица Макаенка».

Читатели «Сильных Новостей» поделились фотографиями и видео ДТП. Чтобы придать спецтехнике вертикальное положение пришлось воспользоваться услугами крана. Из-за «спасательной операции» на дороге возник транспортный затор. О пострадавших не сообщается.




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