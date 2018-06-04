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В Еремино пенсионерка ушла из дома и пропала. Через 12 дней труп нашли напротив её же дома

  • 04 июня 2018, 16:16
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Утром 21 мая в агрогородке Еремино из дома ушла 80-летняя женщина, страдающая амнезией. Её поиски продолжались 12 дней и, увы, хорошими новостями не закончились: пенсионерка погибла.

31 мая читатели поделились с редакцией новыми сведениями: труп пожилой женщины был найден на улице Советской, напротив её же дома. На следующий день информацию о смерти бабушки подтвердили и в поисково-спасательном отряде «Симуран».



gomel.today
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Места: Еремино (40), Гомель (22498)

Метки: Происшествия (11976)

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