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4 июля в Гомеле состоится аукцион по аренде участка под МакДрайв

  • 04 июня 2018, 15:23
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На сайте ГомельГеодезЦентра вновь размещено объявление об аукционе на право аренды на пять лет земельного участка «для строительства и обслуживания объекта общественного питания по типу МакДрайв». Подобный акцион уже объявлялся в прошлом году.

Участок на перекрестке улиц Фадеева и Ефремова общей площадью 0.2793 га выставлен на аукцион с той же начальной стоимостью — 41 368,04 бел. руб. Земельный участок имеет ограничения в использовании в связи с его нахождением в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры: площадью 0,0151 га — охранная зона сетей и сооружений канализации.


Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка состоится 4 июля в Гомельском горисполкоме.


Деловой Гомель
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