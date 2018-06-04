Хорошие новости. Собака, из-за которой семье грозили дать статус СОП, перенесла операцию и уже восстанавливается дома

История конфликта администрации школы и многодетной семьи Антонины из 104 микрорайона за секунды стала резонансной. За развитием событий следило больше ста тысяч человек. Сама по себе история не оставляла никого равнодушным, ведь семью хотели поставить в СОП лишь из-за разрисованных обоев и больной собаки, за которой ухаживали дети.





В прошлых материалах «Сильные новости» уже писали, что директор школы открыто говорила в телефонном разговоре, что собака болеет, от нее неприятный запах и, значит, животное нужно усыпить. Но никто из домочадцев не был готов собственноручно предать члена семьи. Дети уговаривали маму никому не открывать дверь, а если снова кто-то приедет с проверкой, увести собаку на поле, чтобы никто не смог ее забрать.

У этой истории, как нам кажется, есть хорошее продолжение, о котором мы обязаны рассказать. Все дело в том, что после публикаций на сайте, гомельчане в который раз показали, насколько они неравнодушны к чужим проблемам. Есть повод снова гордиться «нашими»!





После выхода статей, Антонине, героине материалов, посыпался шквал сообщений и звонков от гомельчан, которые хотели помочь семье в тяжелой ситуации. Незнакомые люди предлагали помощь, привозили игрушки, просто поддерживали морально. Буквально за полмесяца в квартире уже переклеены почти все обои, которые не давали покоя администрации школы.

И самое важное, что произошло за это время — собака Криста, которая была камнем преткновения, прооперирована и уже дома после удаления раковых опухолей и частично хвоста.





В семье Антонины две собаки — немецкая овчарка Криста и дворняжка Нюра, которую маленький сын принес с улицы зимним вечером. Для семьи это не просто собаки. Больше 8 лет это члены семьи, которых все любят.

Криста заболела прошлой зимой. Буквально за несколько месяцев образовалась опухоль. На тот момент врач предлагал два варианта — усыпить собаку или сделать операцию. Но гарантировать, что Криста переживет наркоз, он не мог. Да и сумма за операцию для семьи была неподъемная. Было решено медикаментозно поддерживать собаку, насколько это будет возможным.





После публикаций с Антониной связались две гомельчанки — Жанна и Ирина. Они представились не как волонтеры, помогающие животным, а просто люди, которые не смогли пройти мимо чужой беды. Женщины организовали сбор, чтобы оплатить операцию и другие ветеринарные расходы.





Буквально за две недели были сданы все необходимые анализы, найден хирург, который взялся за сложную операцию по удаления раковых опухолей. Также пришлось удалить часть хвоста. На полноценную жизнь собаки это никак не повлияет. Сейчас Криста уже находится дома. Врач сказал, что операция прошла хорошо. Для Антонины помощь от совершенно чужих людей стало шоком. Когда она рассказывает, как люди поддерживали ее семью, у нее моментально начинают блестеть глаза. Можно с уверенностью сказать, что в Гомеле живут действительно добрые люди. Ведь только благодаря их помощи меньше чем за месяц были убраны все причины недовольства администрации школы.

Теперь не только у собаки есть шанс на полноценную жизнь, но и дети могут не бояться, что кто-то заберет их любимого друга навсегда.



