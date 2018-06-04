Центр обучения китайскому языку откроется в Гомеле

Центр обучения китайскому языку откроется в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины 8 июня, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе вуза.

Открытие центра станет еще одним мероприятием соглашения о совместной подготовке специалистов между ГГУ имени Ф.Скорины и Шанхайским профессиональным институтом индустрии, коммерции и иностранных языков. Как сообщалось, в декабре прошлого года в Шанхайском институте открылся филиал ГГУ — Гомельский институт.

Пройти подготовку в Центре обучения китайскому языку смогут все желающие. Программы курсов разрабатываются преподавателями Гомельского госуниверситета совместно с коллегами из Шанхайского профессионального института индустрии, коммерции и иностранных языков. Обучение будут вести специалисты двух стран. «Это даст возможность слушателям отрабатывать навыки разговорной речи и правильного произношения в общении с непосредственными носителями языка», — отметили в пресс-службе.

Планируется, что занятия в центре будут проходить в малых группах (до 10 человек), дифференцированных по уровню владения китайским языком. Образовательный процесс будет осуществляться с привлечением современных научно-технических средств и передовых методик. Кроме того, запланированы мероприятия, которые позволят глубже понять традиции и реалии Китая. «Слушатели познакомятся с особенностями менталитета, искусства, каллиграфии, кулинарии Китая, получат представление о системе образования, развитии науки, техники и инноваций и др. Предусмотрены и мероприятия, направленные на укрепление межкультурного диалога и сотрудничества в области образования, науки и инновационной деятельности между Беларусью и КНР. Этому будут способствовать в том числе и научно-практические конференции, семинары, выставки, научные симпозиумы», — сообщили в вузе. Слушатели смогут пройти стажировку и обучение в летних школах на базе китайских университетов.

Начало изучению китаистики в ГГУ имени Ф.Скорины положено в 2006 году, когда в университете был создан кабинет китаеведения. В настоящее время в вузе открыт Институт Конфуция, на стадии согласования — открытие новой специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)».