Гигантские мыльные пузыри, батуты и аквагрим. В фитнес-клубе «СЕМЕРКА» провели день открытых дверей

1 июня в День защиты детей в фитнес-клубе «СЕМЕРКА» состоялось открытие baby-кампуса. Самых маленьких гостей ждали аниматоры с шоу мыльных пузырей, прыжки на батутах, веселые игры и даже аква-грим.
Трёхчасовая развлекательная программа собрала в фитнес-клубе громадное количество малышей и их родителей. Детей развлекали аниматоры из «Funnyclown» — клоунесса Ириска вместе с супругом, который удивлял малышей шоу с большими мыльными пузырями.
В «СЕМЕРКЕ» решили устроить знакомство с клубом не только для взрослых, но и для самых маленьких гостей. «Baby-club» — это неотъемлемая часть клуба, которая направлена на детей. В летний период это будет не просто детская комната, а бэби-кампус, который состоит из двух смен — утренней и дневной. Дети от шести до девяти лет смогут с пользой и интересом провести время — программа включает в себя, например, арт-терапию и сказко-терапию, развивающие игры. Разумеется, что будет и фитнес: для малышей предусмотрены занятия по джампингу, фитболу и занятия на степах. Все программы специально подобраны так, чтобы ориентироваться на возраст ребенка.
Уникальный проект в сфере спортивного клуба создан с любовью и уважением к детям и их родителям, которые смогут на несколько часов оставить своих малышей и посвятить время себе.
Пока родители будут поддерживать свою спортивную форму детей ждут комплексные развивающие занятия. В них входит артикуляционная гимнастика, скороговорки и логопедические распевки, элементы обучения чтению (кубики Зайцева), развитие фонематического слуха, занятия по математике и логике, игры, которые направлены на развитие памяти, внимания и воображения.
Физической подготовке малышей тоже уделено время. В игровой форме педагоги проведут профилактику плоскостопия, упражнения для хорошей осанки, гимнастику для глаз, а также займут детей подвижными играми.
В «СЕМЕРКЕ» говорят, что их цель — подарить каждому ребенку особенный мир, где царит внимание, любовь и хорошее настроение.
Во время смен дети смогут получить кислородный коктейль, который очень полезен в юном возрасте. Юных спортсменов даже покормят — для первой смены предусмотрен вкусный и полезный завтра, а для второй — полдник.
Для особенных детей тоже запланированы определенные занятия. Для детей, имеющих задержки в психическом развитии или имеющих нарушения зрения, предусмотрена арт-терапия и сказкотерапия. Занятия будут проводиться с логопедом-дефектологом и тифлопедагогом.
В «СЕМЕРКЕ» рассказали, что День открытых дверей — это подарок для жителей района и вообще для гомельчан.
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