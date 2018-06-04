Фотофакт: в Урицком местный житель самостоятельно чинит дорожное покрытие

Репутация белорусских чиновников и коммунальщиков оставляет желать лучшего. Все чаще граждане вместо того, чтобы обивать пороги их кабинетов, берут инициативу в свои руки: от замены лампочек в подъезде и до благоустройства собственных дворов. Но в Урицком, кажется, вышли на новый уровень.