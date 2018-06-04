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Фотофакт: в Урицком местный житель самостоятельно чинит дорожное покрытие

  • 04 июня 2018, 10:10
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Репутация белорусских чиновников и коммунальщиков оставляет желать лучшего. Все чаще граждане вместо того, чтобы обивать пороги их кабинетов, берут инициативу в свои руки: от замены лампочек в подъезде и до благоустройства собственных дворов. Но в Урицком, кажется, вышли на новый уровень.

На фотографиях, опубликованных в сообществе «Урицкое», местный житель, по всей видимости, пытается самостоятельно заделать яму на дороге. Как сообщает автор снимков, народный герой производит ямочный ремонт на улице, ведущей к школе.



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Места: Гомель (22495), Урицкое (32)

Метки: Общество (30241), Авто (5339)

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