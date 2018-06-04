Качественный забор быстро и недорого. Реально?

Когда строишь свой дом или владеешь участком, хочется видеть завершённую картину имения, в которой без забора никуда. Но даже, казалось бы, с такой простой вещью на самом деле нужно повозиться. Тут и проектирование, и выбор материалов, и возведение столбов, опалубка под основание, а чаще всего ещё и оплата рабочих, потому что самому можно и не управиться, да и не у всех есть такое желание.
И чем более красивый и качественный забор вы хотите, тем дороже стоят профессиональные рабочие. Иногда оплата их труда достигает 70%от стоимости. И это оправданно — сложность, высокое качество работ, низкий уровень брака... А есть ли способ сделать всё быстро, красиво, качественно и без лишних затрат? Звучит совсем неправдоподобно, но на самом деле — есть. О нём и пойдёт речь.
Компания «РуБелЭко» создала стройматериал под названием «Т-блок»
(«техноблок») специально для таких целей. По своей сути это несъемная
опалубка (полый элемент конструктора), который при возведении
заполняется бетоном и обретает все свойства настоящей кирпичной кладки:
как технические, так и эстетические. Однако, имеет перед ней неоспоримые
преимущества.
Можно сказать, что «Т-блок» собирается в забор по такой же схеме, как
кирпич «брик» или «бессер». Но благодаря конструкции со специальными
пазами, через которые блоки скрепляются металлическими скобами, монтаж
становится простым, быстрым и не требующих специальных навыков. Сделать
плохо, даже в первый раз — очень сложно! Кроме того, тут не нужно
выводить никаких швов, а это, согласитесь, половина красоты забора. И
если у вас уже готов фундамент, то взяв 2 подручных (работают только
они, а вы только командуете), можно справиться с возведением 30
метрового забора за 2 дня.
Так как компания «РуБелЭко» специализируется на гиперпрессованных
стройматериалах, которые сами по себе обладают высокими характеристиками, то и «техноблок», сделанный по этой
технологии, является прочным и долговечным. Например, он мало поглощает
влагу (до 6-9%), что способствует высокой морозостойкости, которая
составляет 150 циклов заморозки и разморозки (F150). Гиперпрессование
также обеспечивает высокую прочность — у «Т-блока» она соответствует
марке М300. А в составе только экологически чистые материалы (доломит,
вода, немного цемента и минеральный краситель).
Но не показателями едиными, как говорится... Ведь хочется сделать
красивый забор, а не просто стену. В этом плане «Т-блоки» дают вам
возможность выбирать варианты из 6 цветов и компоновать их в заборе так,
как пожелает ваша фантазия. Кроме того, «техноблок» — это кирпич с
фаской (скосом ребра), что добавляет в готовую постройку больше эстетики
и разнообразия.
Завод компании «РуБелЭко» находится в непосредственной близости от
места добычи сырья, что позволяет сделать стоимость «Т-блока» абсолютно
конкурентоспособной. Его не зря называют «дешевый клинкер». По
характеристикам он не хуже, а стоимость на 40% ниже. К тому же, сама
конструкция изделия обуславливает его малый вес, благодаря чему вы
сможете сэкономить на транспортировке, а простота работы с «Т-блоком»
позволит вам даже без специальных навыков собрать забор самостоятельно и
не платить за работу профессиональных кладочников.
Компания «РуБелЭко» имеет широкую сеть представителей в регионах. С
их расположением можно ознакомится тут. Но даже если вы не нашли на
карте своего города, то «Т-блок» можно заказать прямо с сайта «РуБелЭко», оформив доставку.
Теперь вы знаете о том, что такое «Т-блок» и как с его помощью можно
легко и незатратно построить красивый забор на своей даче или коттедже
всего за несколько дней. Позвоните по указанным телефонам или оставьте
заявку на сайте и оцените выгоду нашего предложения!
Если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите
посмотреть/потрогать образцы, вы всегда можете это сделать по адресу: г.
Гомель, ул. Могилевская, 1а, или позвонить и пообщаться с менеджером по
телефону: +375 (44) 583-88-04.
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